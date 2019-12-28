动点汽车 (AutoNode.cn)最新消息，蔚来在这个周末，和一万名蔚来车主一起，开了一场发布会。这让人不得不佩服蔚来的用户基础，而且将其取名为 NIO Day，多少有点朝圣的味道。既然来朝圣了，新品少不了。至于最终市场会给出什么答案，还需要时间来验证。

先是 100kWh 电池包，相比于现在的 70kWh 提升了 30% 之多，现有 70Kwh 电池包升级为 100Kwh 费用为 58000 元，该电池包将于 2020 年第四季度交付。此外，蔚来还发布了全新 20kw 家用充电桩，充满 100 度电只需要 5.8 个小时，该项服务将于明年 2 季度启动。

再来看全新的 EC6，该款车型定位为智能电动轿跑 SUV，其搭载 100kWh 电池，NEDC 续航可达 615 公里。车型提供两个版本，性能版 0-100km/h 加速时间仅需 4.7 秒；运动版 0-100km/h 加速时间为 5.6 秒。该车型将于 2020 年 7 月公布价格，9 月完成交付。

此外，蔚来还推出了全新 ES8。李斌称，全新 ES8 车型进行了 180 余项更新，NEDC 续航最高可达 580km，售价 46.8 万元起。