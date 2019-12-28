随着智能手机的屏幕越来越大，机身做的越来越薄，无线耳机成为市场的宠儿。但是，这样的新耳机必须要有过硬的本领才能满足市场需求。

先来看设计和外观。OPPO 将其一贯的严谨且不失美感的做工带到了这款产品上。圆润的线条，加上细腻的配色，应该深得年轻人的喜爱。为了迎合不同的用户需求，拥有黑色、白色、粉色。连接的便利性上，也是简单考量，只要你打开盖子，手机界面就会弹窗，然后点击配对就可以了，后面使用就会自动连接，并且进入使用状态。

考虑到使用方便，这款产品采用的是触控操作。用户可随时通过智慧滑动触控对耳机下达指令，敲击耳机，可实现接听/挂断电话、播放/暂停音乐等操作；上下滑动耳机的柄部，即可控制音量或切换歌曲；长按耳柄，可唤醒语音助手；此外在 ColorOS 7.0 及以上版本的 OPPO 手机还支持手机端自定义 “双击功能”，实现随心听歌。耳机还支持 IPX4 防水，可有效保证日常普通场景下的使用安全。

另外，无线耳机需要解决第一个痛点，是延迟问题。OPPO Enco Free 着重对声音延时进行优化，采用蓝牙低延时双传技术，耳机与手机间采用双耳同传蓝牙技术，并通过系统级延时优化，解决了使用过程中游戏卡顿、干扰断连、音画不同步等问题。同时，它配合最新的 OPPO Reno3 Pro 手机实测延时数据仅为 120ms，算是很不错的表现。

在降噪方面，OPPO Enco Free 通过软硬协同对噪音进行屏蔽处理，在算法上采用了业内先进的通话降噪 AI 算法技术，在硬件上使用双麦克风波束成形。从实际的通话效果来看，这个非常适合在地铁、公交等嘈杂环境接打电话，对听音乐也有帮助。

最后来讲下这款产品的核心，那就是音质。从实际听感来说，这的确是款让人满意的产品。高音部分，有足够的震撼力，能够给与耳膜足够的压强。低音部分，震动到位，感觉到气场的延展。在人声的表现部分，失真基本上没有，流行音乐的表现力可谓是相当出色。

究其原因，那是因为 OPPO Enco Free 采用了全球首款超动态扬声器，搭载了在高端音响中使用的 FPC 定位系统，并匹配了先进的双磁路设计和三重复合铝镁镀钛振膜。所以，你能够听到真实澎湃均衡的音乐表现。

价格方面，这款产品目前是 699 元售价推向市场。而傲粉色将于 2 月 14 日情人节甜蜜开售。