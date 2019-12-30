TechCrunch 是全球科技媒体的鼻祖，是硅谷黄金时代原创与创新精神的传播者。2013 年，动点科技 (TechNode) 正式把 TechCrunch 带到中国，面对国内众多抄袭者，推出了 TechCrunch 中文版，同时也把第一届 TechCrunch 创新峰会落在上海。

一晃六年时间， 我们很骄傲，动点科技(TechNode) 一直坚守着原创与创新的初心，让 TechCrunch在中国保持纯正的硅谷气质，同时一些独创的形式，如TechCrunch国际创新峰会中倍受欢迎的十分之约，也反哺成 TechCrunch 美国峰会的重要环节。正是动点人一如既往的热情和心血，TechCrunch国际创新峰会也成为国内最大级别最高的国际性科技峰会。

这六年，动点科技 (TechNode) 也不断成长，不仅仅成为国内少数在海外也非常有影响力的中英俄西多语种科技媒体，而且也打造成型了一个独一无二的国际性创新平台，从媒体，活动拓展到大企业创新服务，自身业务也从中国走向东南亚乃至欧洲。

同样这六年，我们一同见证了中国科技领域飞速发展。Copy to China 模式不再成为主流，越来越多的本土商业模式创新乃至技术创新公司出现，影响着全世界。中国科技公司和资本力量也在过去几年不断拓展海外市场，特别是在东南亚市场崭露头角。世界的科技创新中心已不再只是有硅谷，中国创新的全球影响力日益显著，其引领的亚洲市场将成为下一个爆发点。 越来越多的海外创新生态希望了解中国科技圈，动点科技 (TechNode) 也成为海外看中国非常重要的权威渠道。

在跨进 21 世纪第三个十年的起点，历史将展开新的篇章。TechCrunch.cn 中文版已经完成了它们的阶段使命：TechCrunch.cn 中文版将在 12 月 31 日正式关闭，新年开始 TechCrunch.cn 将直接转向到 TechCrunch 美国主站。但这不是结束，而是一个新的开端。

初心不会改，2020 年，动点科技 (TechNode) 的中英文版将继续推出更优质的，更多垂直领域 (如：动点汽车 AutoNode)，更国际化的内容。我们的目标不仅仅是在中国，而是要建立亚洲乃至全球最大的创新生态。

感谢 TechCrunch，它一直是动点科技最好的合作伙伴，最令人尊敬的大哥。谢谢它带着我们坚持着科技媒体应该具有的原创精神和创新情怀走过这六年时光。动点科技还是会继续和 TechCrunch 一起努力将更多的中国创新推向国际的舞台。但是动点科技也在长大，我们有更大的梦需要更加努力的去实现。

感谢关注和支持 TechCrunch 中文版的所有朋友们，请您继续支持动点科技 (TechNode) 和 TechCrunch，我们不说再见。

祝大家元旦快乐!

TechCrunch 中文版编辑 王博源