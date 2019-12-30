粒界科技（GritWorld GmbH）近日完成数千万美元 A+ 轮融资，领投方为郑志刚 C 资本，高瓴资本、线性资本跟投。

本轮融资将用于智能化渲染及数字建模技术的产品研发和商务拓展。

“C 资本带领下本轮各投资方对于粒界科技的投资及其带来的数字化商业机遇，将为粒界打开了一扇全新的数字化之门，将极大的加快数字化渲染及建模技术的智能化和标准化。” 粒界科技创始人吴小毛表示。

粒界科技于 2015 年 12 月由吴小毛博士在德国美茵河畔的法兰克福创立，其致力于研发实时图形渲染技术和实时大规模 3D 重建技术，并应用到不同工业领域，包括影视动漫、数字城市及工业仿真、高维数据可视化，以及大规模商品数字化和广告等，以便极大地推动这些领域的数字变革，提高制作效率并降低批量制作成本。

粒界科技拥有自主知识产权的的计算机图形渲染引擎 GritGene，能以秒级速度渲染出高精度画面，目前主要服务于动画制作、互动影视等非游戏领域；同时还拥有计算机视觉重建引擎 GritRena，由实时 GPU 驱动计算。

粒界科技团队来自全球 17 个国家，核心团队在游戏、影视级智慧城市领域积累了 10 年以上的经验。未来，以智能影视动画渲染及智能化建模技术为基础，该公司会进一步增强 AI 和云端协同渲染方向的技术研发和产品化，为专业和普通创作者提供高品质、简单易用的标准化工具和服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

题图：粒界科技