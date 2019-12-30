罗永浩回应 “被鲨纹科技解约 ”

近日，一则 “罗永浩被 Sharklet 科技解约” 的话题在微博上迅速传蹿红。针对上述传闻，罗永浩在微博上表示：“哦？都传成这样了？那我明后天抽空写一个澄清稿吧。”

12 月 3 日，罗永浩正式发布了 Sharklet（鲨纹）抗菌材料，它在不改变原有材料的本质和特性的基础上，就能减少 95% 的细菌，但它不杀死细菌，也不产生任何抗体，也就避免了导致超级细菌的进化。