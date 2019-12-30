罗永浩回应 “被鲨纹科技解约 ”
近日，一则 “罗永浩被 Sharklet 科技解约” 的话题在微博上迅速传蹿红。针对上述传闻，罗永浩在微博上表示：“哦？都传成这样了？那我明后天抽空写一个澄清稿吧。”
12 月 3 日，罗永浩正式发布了 Sharklet（鲨纹）抗菌材料，它在不改变原有材料的本质和特性的基础上，就能减少 95% 的细菌，但它不杀死细菌，也不产生任何抗体，也就避免了导致超级细菌的进化。
英媒：情报部门允许华为参与 5G 建设提供 “非核心” 部件
据环球时报报道，英国《每日邮报》29 日援引一名情报安全部门消息人士的话报道称，英国情报安全部门已向首相约翰逊 “开绿灯”，允许华为参与当地 5G 网络建设，提供 “非核心” 部件。
报道称，约翰逊定于明年一月的第三周召开国家安全委员会会议，届时将决定是否允许华为参与英国 5G 网络建设。据称，英国政府内部初步讨论，建议排除华为参与 5G 网络核心范畴，但可以提供高速移动互联网天线等非核心部件。
京张高铁今日投入运营，可实现自动驾驶
据央视新闻报道，北京至张家口高速铁路将于 30 日正式开通运营，奥运支线崇礼铁路同步建成投产。京张高铁自北京北站引出，线路全长 174 公里，最高设计时速 350 公里。
开通运营后，北京北站至太子城全程最快运行时间为 1 小时 04 分钟，张家口至北京最快运行时间将由目前的 3 小时 7 分压缩至 47 分钟。
京张高铁智能列车分为标准版和奥运版两种，作为复兴号动车组的升级版，标准版列车增加了智能模块，最大限度减少司机的劳动强度，实现司机按一个钮就能实现到点自动发车，区间自动运行，到站自动停车、停车自动开门、车门和站台联动。对于旅客来说，智能系统也能带来更多的方便。
此外，智能列车车身还安装有数千个传感器，可随时自体检，保障运行安全。
亚马逊申请手部识别新专利，0.3 秒完成支付
据外媒报道，美国专利商标局公布了一项来自亚马逊的专利申请，该申请涉及一种非接触式扫描系统，可通过扫描手掌特征 (包括掌纹和静脉) 来识用户身份 。
发明人还描述了一种扫描仪设备，用于获取手掌原始图像。第一组图描绘手掌外部特征，如线条和折痕。第二组图是内部解剖结构，如静脉、骨骼、软组织等。将扫描仪放置在给定位置的入或出口处，扫描手掌就可链接至顾客的信用卡或借记卡, 挥挥手就可以完成所有交易 。
据了解，消息人土称该技术的精确度在 1% 的 10% 以内，300 亳秒内即可验证客户，除了手无需使用其他任何设备 。
若技术能够实现，亚马逊可能会用于旗下 Amazon GO 无人商店中。
Uber 收购 Careem 案获埃及批准
据新浪科技援引外媒消息，埃及监管机构（ECA）已批准 Uber 对打车公司 Careem 的 31 亿美元收购计划。
该交易于今年 3 月宣布，两家公司此前经历了超过 9 个月的谈判，最终 Uber 获得一场亟需的胜利。该交易预计明年 1 月完成，最终时间取决于多个地区监管机构的批准，尤其是埃及。埃及作为人口即将突破 1 亿的大国，是中东打车市场最大的一块。