特斯拉开启首批国产 Model 3 交付 交付对象均为公司员工

搜狐汽车， 今日特斯拉官方开启了中国区首批国产版 Model 3 车型交付，与之前的方式相同，特斯拉的此次交付对象均为公司员工。特斯拉国产 Model 3 车型在 11 月下线，此次首批 Model 3 的交付也意味着国产 Model 3 的交付也将陆续开启。值得一提的是，特斯拉上海工厂从今年年初兴建，到工厂建成、新车交付，耗时不到一年的时间。随着国产特斯拉的交付开启，国内的新能源汽车企业也将面临更大的竞争压力。

黑客攻击 Ring 安全摄像头 亚马逊遭用户起诉

新浪科技讯 北京时间 12 月 30 日早间消息，美国阿拉巴马州一位房主起诉亚马逊，因为亚马逊销售的 Ring 安全摄像头存在设计缺陷，可能会遭到黑客攻击。在周四提交的诉讼文件中，用户约翰·贝克·奥林奇声称有黑客入侵自己的 Ring 摄像头，当时他的三个孩子在车道上玩篮球，黑客通过扬声器系统告诉孩子，让他们离摄像头近一些。奥林奇说，孩子们受到骚扰之后，他已经将密码修改为 “中等强度” 的密码，还在摄像头内启用双重认证功能。

Uber 收购 Careem 案获埃及批准 预计明年 1 月完成

新浪科技讯 北京时间 12 月 29 日晚间消息，据路透，埃及监管机构已批准 Uber 对打车公司 Careem 的 31 亿美元收购计划。该交易于今年 3 月宣布，两家公司此前经历了超过 9 个月的谈判，最终 Uber 获得一场亟需的胜利。该交易预计明年 1 月完成，最终时间取决于多个地区监管机构的批准，尤其是埃及。埃及作为人口即将突破 1 亿的大国，是中东打车市场最大的一块。Careem 将成为 Uber 的附属公司，但会继续以独立品牌运营，同时保持自己的独立管理。

浴霸三摄，2020 款 iPad Pro 高清渲染图曝光

近日，著名爆料大神 Onleaks 发布了一组 2020 款 iPad Pro 11 寸/12.9 寸版高清渲染图。OnLeaks 表示，2020 款苹果 iPad Pro 的屏幕尺寸可能与 2018 款一致，但是 OnLeaks 仅给出了 2020 款 11 英寸 iPad Pro 的尺寸：248 x 178.6 x 5.9 毫米（包括后置摄像头凸起部分为 7.8 毫米）。除了高度和宽度之外，OnLeaks 还表示 2020 款苹果 iPad Pro 要更厚一些，同时外媒还预计 2020 款 iPad Pro 拟搭载 A13X 芯片。不出意外的话，2020 款苹果 iPad Pro 后置三摄应该就是超广角，广角和长焦三个相机了，其造型上实际上更接近 iPhone 11 Pro 的三颗镜头+闪光灯并非按四角形规则分布。

消息称索尼明年 3 月开始预售 PS5：售价或 499 美元

据外媒最新报道称，爆料人 PSErebus 放出的猛料显示，PS5 配套的 DualShock5 手柄将会在 2020 Q1 公布，而整机 PS5 将会在 3 月份于全球范围开启预购。他在爆料中还提到，PS5 目标发售日期为 2020 年 11 月 20 日，将标配超大容量 SSD，定价 499 美刀，约合人民币 3500 元，之前曾有业界分析师表示，如果索尼和微软依然坚持 400 美元的定价，那么 Xbox Series X 和 PS5 是必然亏本的，当然它们也不会高的离谱，所以具体的售价应该是高于 400 美元（约合人民币 2800 元），低于 699 美元（约合人民币 4900 元），这是一个合理的价位。