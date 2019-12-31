互联网时代，消费者接触品牌的渠道也更多地来自于网络，企业在互联网中的品牌价值变得更加重要。另一方面，品牌域名被抢注、钓鱼网站、假冒域名等问题也层出不穷。仅 2018 年一年，根据《统一域名争议解决政策》向世界知识产权组织提起的域名争议案件就达到 3447 起。如何保护品牌域名不被别的国家或地区的人抢注，是很多企业在迈向全球市场时需要考虑到的问题。

位于深圳的海域网是一家专注于全球品牌保护的企业服务机构，建立了海域网大数据系统、品牌域名全球监测系统、全球商标查询系统、品牌保护管理云平台系统和舆情监控系统 5 大系统，帮助中国企业提供国际视野下的全球商标专利、全球域名资产、品牌资产恢复等品牌保护服务。目前，海域网在国内拥有数量最多的全球域名资源，已为超过 1/3 的中国 500 强企业、累计 10 多万企业客户提供行业定制解决方案。

近年来，走向全球市场的中国企业越来越多，企业出海的氛围日渐火热。在国外拓展市场的过程中，企业可能会遇到意想不到的风险。海域网的创始人杨海滨向动点科技列举了几个典型的案例：国内某知名手机品牌曾遭遇国外经销商抢注其品牌域名，并建立该品牌的网站用于市场营销；因为不熟悉国外的域名注册法规、不了解当地文化，导致无法注册面向当地的官网域名；国内某金融行业巨头企业曾被竞争对手抢注该品牌的海外域名，并且跳转至对手的网站，劫持品牌网络流量；还有企业遭受黑客注册近似域名、建立仿冒网站导致上千万的损失。

总结下来，抢注域名一般包括这些行为：注册包含品牌的域名，以便将来高价转售；注册品牌名称的错误拼写，误导消费者；在品牌域名网站上发布公司的贬损言论，损害企业声誉等。根据海域网发布的《2018 年网络品牌保护报告》，全球基于域名的钓鱼攻击每年都在增长，这意味着，一些大的品牌、企业很容易成为目标，特别是电商、金融等涉及线上交易的行业。数据统计，全球 500 强企业中有 83% 的大型企业遭受过域名抢注。另外，全球域名平均销售指数从 2010 年平均 308 美元增至 2018 年平均 992 美元，上升了 2.2 倍，并且每年都以约 30% 的增长率在增长，域名越来越贵，企业回购域名的成本也在增加。

目前，市场上提供知识产权服务的企业虽多，但是能在全球范围提供专业的品牌域名保护服务的企业并不多。目前，海域网以中国深圳为总部，在英国伦敦、澳大利亚悉尼、中国香港设定了分支，以英国辐射欧洲与北美洲，悉尼辐射大洋洲，香港辐射亚洲以及太平洋，覆盖了全球 215 个国家与地区。另外，海域网是全球域名最高机构 ICANN 认证的顶级注册商，与全球 200 多家注册局有直接合作。

依靠在全球范围的布局，海域网能进行全球视野下的企业域名滥用检测与分析，为企业呈现全球风险的大局观。并且根据风险的高低、紧急程度，帮助客户制定安全管理、资产恢复、潜在威胁监控的解决方案。

据介绍，海域网的技术优势还体现在速度上。海域网在全球各地布置了服务器，运用云计算、边缘计算和大数据技术，做到实时监测企业品牌在全球的域名注册情况。一旦有疑似侵权的品牌域名注册，迅速收集到相关信息通知企业，并将监测结果以可视化的数据报告直观呈现出来。

“目前，中国还有很多企业的品牌保护的意识比较薄弱，但是在国外，很多公司会把品牌作为创业的首要保护项。近年来，随着 BAT 等跨国科技巨头遭受海外域名侵权的事件引起市场关注，才开始有了这个意识。” 杨海滨希望海域网能在全球品牌域名保护这个细分市场成为专家，搭建全球化域名产业链布局，帮助更多中国跨国企业走向全球。

他最后提到：“海外企业早已开始建立全球化品牌保护壁垒，如果中国企业不加快互联网的品牌保护，很可能会失去未来海外布局的先机。”