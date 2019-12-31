随着我国 “禁废令” 的实施，废纸进口逐步被限制。据前瞻产业研究院的数据，到 2020 年我废纸需求缺口至少在 3000 万吨以上。在废纸进口被限制的情况下，3000 万吨的废纸缺口需要依靠国内的废纸回收来填补。而我国废纸回收体系尚未完善，废纸回收量率较低，2017 年我国废纸回收率仅 48.5%，这意味着每两张废纸就有一张未被回收，远远低于发达国家 70% 的水平。完善废纸回收体系，提高废纸回收率势在必行，也成为新兴的市场机遇。我们也希望，通过我们的模式，能整合一线回收者加入绿洲，提高这部分低收入人群的收入。

绿洲智能环保提出了利用物联网改变废纸回收行业的方案。绿洲的废纸回收方案采用了 “即时回收” 的理念，用户可以在学校、办公场所附近的智能回收机中投入废纸，机器能够自动称重并微信返回现金；或者在绿洲的微信平台预约下单，有专人来回收 25 公斤以上的废纸。

“即时回收就是在用户产生废纸的那一刻就给出回收途径，而不是像以往那样扔到垃圾桶再回收。” 张景柱解释道。传统的废纸回收方法面临着中间环节多、废纸损坏严重、纸源不稳定等问题，在拾荒人员、废品收购站这些中间环节有些纸张会被加湿称重，导致最后到造纸厂的纸利用价值下降；废纸打包厂由于影响环境也成为环保部门管制的对象，导致打包厂一般位于城市的边缘地带，进一步增加了运输成本。

而绿洲的回收方案则更加高效。绿洲采用线上结合线下的模式，在线下场景设置智能废纸回收机，在线上则建立智能调控平台，实现平台化加数据化。目前，绿洲在线下专注学校场景，在部分学校已经放置了 40 台智能废纸回收机（目前每月能回收约 50 吨废纸），并正在筹备与深圳 100 多所学校的合作，而深圳市有 2000 多所中小学，因此学校场景还有很大的扩展空间。在线上，用户可以在绿洲的微信平台预约下单请专人上门回收；绿洲还建构了一个整合了物联网数据的智能调控平台，模仿外卖派发订单的方式，将智能回收机、订单的信息发送给附近拥有小车的传统废品回收从业者、物业清洁公司的员工，帮助这部分人群提高回收废品的效率和收入。

绿洲不仅革新了废纸回收的流程，还改变了废纸回收的产业链。在传统的废纸回收行业中，从业者形成以家族为中心的团体，回收点非常分散而且不固定，这导致了较高的物流成本，回收到的废纸需要大概 30 公里的运输才能到达打包厂，再经过大概 100 公里运输到造纸厂。绿洲则建立了新型的打包厂，这种打包厂规模更小、环境更清洁，因此可以建设在市区，降低废纸的运输成本。

绿洲的营收来源也在逐步拓展中，从废纸到全品类废品的延伸，机体广告，公众号商城，成品纸的反向提供，以及物流链成熟后的物流业务延伸。智能回收机上的屏幕可以投放广告；运输车从造纸厂的回程中可以运输成品纸回到智能回收机售卖。各个环节都是通过物联网数据平台支持的，在数据的赋能下，物流、纸厂收纸及生产计划、政府环境监督及纸污染管理等环节的效率都能得到提升。

在运营策略上，绿洲正在推行的 “半公益” 模式：与动物保护、旧书回收等公益组织合作，将部分收益用于公益项目，吸引关注公益的人群参与进废纸回收活动中来。在今年双 11 期间，绿洲与动物保护组织深圳猫网推出动保合作项目，回收双十一产生的纸箱，并将产生的收益全部捐赠给深圳猫网用于流浪猫救助。

接下来的计划中，绿洲在专注学校场景的同时，还将辐射到周边，后期到商场、办公楼、居民区等场景，并且扩展回收的品类。

今年，绿洲在 TechCrunch 国际创新峰会上，获得了硬件竞技场的亚军。在 2019 海归创业大会上，获得冠军。

目前，绿洲智能环保已经获得 HAX（中国）硬件投资百万级天使轮投资。

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