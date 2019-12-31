经典的复古的一直都在人们心中占有一席之地。我们一直习惯了触控大屏幕，但一看到久违的翻盖物理按键手机，是不是内心又泛起一阵波澜？诺基亚发布了新机 2720，没错，它将在 2020 年元春的时候推向市场。

这款手机采用了诺基亚鼎盛时期的翻盖设计，一打开就可以接听电话，合上就挂断电话，在触控屏时代，倒是有一种干脆和利落的感觉。外壳采用复古的金属框架和聚碳酸酯设计，内外屏幕区域采用黑色亮面搭配，独特的撞色设计让你可以认定它的年代不至于太遥远。

外面来看，其有一个 1.3 寸的液晶屏幕。来电时，都能先通过外屏查看到来电信息，同时还能显示手机通知、闹钟以及调节音量等。这款机子定位于实用性，所以打开的 2.8 寸屏幕显示的文字内容够大号，非常适合上了年纪的老人家使用。续航上，内置 1500 毫安时电池，一次充电，Nokia 2720 能获得最长 28 天续航时间。

那么就此断定他是一款老人手机么？也不全是，它也能当年轻人的备机。所以，Nokia 2720 支持中国移动、中国联通以及中国电信 4G 网络。还支持三家运营商的 VoLTE 高清语音通话功能，通话更加清晰。支持 Wi-Fi 热点网络分享功能，随时给身边的设备共享私密性更强的个人网络，还能将热点分享功能设置为快捷键，这显然是年轻人的福音。

功能上，Nokia 2720 内置 200 万像素相机，支持录像拍摄以及 LED 闪关灯。左侧具备 “紧急联系按钮”，内置 FM 收音机、日历、备忘录、计算器、录音机、单位转换等实用工具。而娱乐方面，就是经典 “贪吃蛇” 游戏，帮你打发时间的同时，或许能让你想起一段青春的时光。另外，这款机型内置应用商店，可以为 Nokia 2720 下载多种应用，不过需要后续的固件更新才行。

这就是诺基亚 2720，我们最熟悉的陌生人。既可以当老人机，又可以给年轻人当备用机，用它煲电话粥，热点无线上网，不差电量啊。