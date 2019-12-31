“基因编辑婴儿” 案一审宣判，贺建奎被判处三年徒刑

轰动全球的 “基因编辑婴儿” 事件发生一年多后，其在司法层面终于有了结果。据新华网报道，该案件 12 月 30 日在深圳市南山区人民法院一审公开宣判。贺建奎、张仁礼、覃金洲等 3 名被告因共同非法实施以生殖为目的的人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，被依法追究刑事责任。

法院认为，3 名被告人未取得医生执业资格，追名逐利，故意违反国家有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理道德底线，贸然将基因编辑技术应用于人类辅助生殖医疗，扰乱医疗管理秩序，情节严重，其行为已构成非法行医罪。根据 3 名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处被告人贺建奎有期徒刑 3 年，并处罚金人民币 300 万元；判处张仁礼有期徒刑 2 年，并处罚金人民币 100 万元；判处覃金洲有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 2 年，并处罚金人民币 50 万元。

海康威视员工跳楼身亡，通报称或为抑郁所致

海康威视一员工在杭州总部跳楼身亡，海康威视发布通报称，“通过公安勘查和取证，确定坠楼人员为国际营销中心技术支持部员工，系自杀坠楼，初步怀疑为抑郁所致，排除刑事案件，最终以公安调查结论为准。”

消息称联想手机业务负责人常程已离职

据新浪科技消息，联想内部人士称，联想集团副总裁、手机业务负责人常程已于近日离职。

据报道，常程的离职时间为 12 月 18 日。该内部人士称，“关于本次离职的消息联想一直没有对外透露，只是听说这次基本完全放弃了国内的手机业务专注海外”。

北京发放首批自动驾驶载人测试牌照

12 月 30 日，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组颁发首批自动驾驶车辆道路载人测试通知书。百度 Apollo 获 40 张自动驾驶载人测试牌照，成为中国首批在北京展开自动驾驶载人测试的企业，至此，百度 Apollo 获得自动驾驶载人测试牌照达 120 张。

另外，北京市也第一次开放自动驾驶车辆测试区域。北京经济技术开发区开放 40 平方公里区域作为自动驾驶车辆测试区，共计 111 条道路，总里程 322.46 公里。

格力折叠屏手机专利正式授权

据天眼查专利数据显示，12 月 24 日，珠海格力电器股份有限公司新增专利信息，其于 2019 年 4 月 24 日申请的折叠式屏幕手机专利已成功授权，申请号为 CN201930192524.9，申请公布号为 CN305510141S。

值得注意的是，格力 2019 年除申请折叠屏手机专利外，还申请了机器人、蒸汽洗车机、人脸扫描方法、电脑显示屏的图形用户界面等相关专利。