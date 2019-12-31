人人网重返社交市场：新版 App 仍以同学关系为核心

2019 年 12 月 30 日，北京多牛互动传媒股份有限公司（以下简称 “多牛传媒”）推出全新的 “人人”App 1.1.0 版，恢复了人人网时代围绕同学关系为核心的社交网络定位及其功能，正式回归社交市场。多牛传媒称，经过 2 个多月的小范围测试和连续迭代后，“人人”App 推出了正式的 1.1.0 公开测试版，对所有用户开放测试，一些经典的功能，如用户实名制、校园主页、聊天（原站内信）等都得到了恢复。用户的历史数据，按照时间线的顺序被完整的保存和延续下来。

侵犯” 米家” 商标被判赔偿 1200 万元 小米：将上诉

网易科技讯 12 月 31 日消息，昨日下午 “杭州中院” 在公众号宣布小米因侵犯” 米家” 商标，被判赔偿 1200 万元，并承担维权合理开支 103767 元，两项共计人民币 12103767 元。对此小米表示这不影响小米对 “米家” 商标的使用，小米还将提起上诉。对此，小米表示小米 “米家” 商标所保证的绝大部分权益均与此诉讼无关，不影响小米对 “米家” 商标的使用。本次诉讼结果仅为一审判决，小米还将提起上诉，双方的商标争议仍有待解决。同时小米称，并不认同一审判决中提及的利润计算方法。

美” 火星 2020″ 漫游车首露真容: 拟 2021 年 2 月抵达火星

科技日报北京 12 月 30 日电 美国国家航空航天局（NASA）近日首次揭开了 “火星 2020” 漫游车的 “面纱”。该机构表示，这一探测器将于 2020 年 7 月启程前往火星，2021 年 2 月登陆火星，不仅要在火星上寻找古代生命的 “蛛丝马迹”，还要 “作为人类探索火星的先驱”。据物理学家组织网近日报道，“火星 2020” 在 NASA 喷气推进实验室的大型无菌间建造完成。上周，其驾驶设备首次地面行进测试取得成功。漫游车将配备一系列仪器，包括 23 个摄像头、两只能听见火星风的 “耳朵”，以及用于化学分析的激光器。

苹果 2020WWDC 或推高端游戏 Mac 主打电竞市场

新浪数码讯 12 月 31 日早间消息，据中国台湾《经济日报》报道，苹果计划在 2020 年 WWDC 上发布一款全新的高端游戏电脑，可能是 MacBook 或 iMac，预计售价将达到 5000 美元。供应链人士表示，苹果的电竞 PC 新产品，除单价高外，可能是类似大屏幕的一体机，也有可能是大屏幕的电竞笔电，细节目前还不是很清楚，规格肯定是顶级，对供应链厂商的零组件品质要求很高。虽然苹果在发力 Apple Arcad，但毕竟只能做一些简单的游戏，若是要进行沉浸式的游戏体验，或激烈的对战，还是只有高规格、运算快的电竞 PC 能做到，这也是苹果为何仍要推出电竞 PC 的因素之一。

华为预计 2019 年营收超 8500 亿元 智能机出货 2.4 亿台

网易科技讯 12 月 31 日消息，华为轮值董事长徐直军 31 日发布新年致辞指出，2019 年，预计全年实现销售收入超过 8500 亿人民币，同比增长 18% 左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。其中，智能手机业务保持稳健增长，发货量超过 2.4 亿台。致辞表示，2020 年要全力打造 HMS 生态，支持智能手机在海外可销售，同时 2020 年要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向。