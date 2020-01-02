数据显示，当下消费者的购买行为变得愈发有迹可循，零售品牌商需要更多的精细化数据来准确把握产品在货架上的表现，并期望获得更多货架上的隐藏信息。

ImageDT（图匠数据）是一家专注于零售与消费品行业的 AI 商业服务公司，核心业务包括智能货架识别、电商监测洞察、线上舆情洞察等，在多年以大数据、人工智能为核心的技术积累下，已经具备了行业内领先的技术实力和完善的产品落地。

在消费品零售行业，品牌商往往根据当年销售目标按一定比例做市场预算，然后再将这笔市场费用投入到各大区，各大区再细分至零售门店。这其中就存在着一个问题，钱如何花，效果如何？

传统模式下，零售品牌商会选择通过业代巡店的方式去手工填写各门店的数据，再汇总至品牌高层，但这样的弊端就是全国百万家门店的数据全凭一张嘴或者一纸报告来判断，显然有失公允。认识到这个问题之后，零售品牌方选择第三方来辅助审查，但却依然存在诸多问题，比如说时效性差，往往需要拖后半个月或者一个月才能出报告；人为作弊情况多，下面假报活动信息，难以复查；后续整改响应慢，等公司获得信息到整改出来可能活动已经结束；费用昂贵，第三方审核的人力成本在不断升高。

ImageDT“智能货架识别” 技术通过人工智能+大数据的力量，为品牌方提供优质的商业服务。零售品牌方业代现在只需要安装 ImageDT 定制手机 APP，拍摄货架照片，便可将货架上 KPI，如分销率、缺货率、空位数、陈列份额、陈列位置、二次陈列、POSM、促销活动、新品活动等信息全面捕获。

除此以外，该技术还有诸多优势，例如：高时效性，随拍随传，当场出报告；杜绝作弊情况，实现 GPS 实时定位，重复照片的 AI 审查等等；整改响应极快，发现问题，第二天就可以进行相关的整改动作；费用下降，借着科技机器的力量，费用会逐渐降低。

整个零售行业正在经历大数据和人工智能带来的巨变，对于 ImageDT 来说，公司业务模式存在着极大的可挖掘性，无论是跨品类经验复制、全球化市场、全国门店货架数据及零售渠道全景数据、智能摄像头和智能机器人方案等等。

作为一家成立于 2016 年底的新创企业，ImageDT 创始人兼 CEO 郭怡适拥有着多次的创业和管理经验；联合创始人兼 EVP 王芹来自于世界快消零售品牌，有着丰富的行业经验和前瞻；联合创始人兼 CTO 黄耀鸿技术稳扎，屡获殊荣。三者在早期组成了 “管理+技术+商务” 的完美铁三角组合，随着大量来自华为、惠普、腾讯等知名企业的人才加入，短时间内已扩大到 200+人的团队规模。

凭借着长期专注于垂直领域的沉淀，ImageDT 无论是产品建模数据、落地经验还是客户数量上都已经形成了自身的优势，客户集中于世界级 500 强企业和国内大企业，且数量正保持高速的增长。产品服务已经覆盖食品、饮料、洗护、日化、纸品、母婴、药品等多个品类，并将不断扩展。

目前，ImageDT 在 2 年多的时间里已经高效完成四轮上亿元的融资，获得了红杉资本、靖亚资本、火山石资本、真格基金、创新工场、星界资本等国内顶级投融机构的认可。

2017 年 7 月

完成天使轮融资，靖亚资本领投，前携程 CTO 叶亚明个人跟投

2018 年 2 月

完成 PreA 轮融资，真格基金领投，靖亚资本、创新工场跟投

2018 年 7 月

完成 A 轮融资，红杉资本领投，火山石资本、真格基金跟投

2019 年 4 月

完成 A+轮融资，星界资本领投，火山石资本跟投

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