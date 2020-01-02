美国交通安全局对特斯拉 Model S 致死事故展开调查

据外媒报道，美国国家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）在新年前夜股市收盘后表示，计划对周日发生在洛杉矶的特斯拉致命车祸展开调查。

洛杉矶警察局证实，一名驾驶黑色 2016 Model S 型特斯拉轿车的司机在周日闯红灯，撞上一辆 2006 年的本田思域（Honda Civic）轿车，造成车上两人死亡。特斯拉车内的两名乘客被送往附近医院，无生命危险。

目前尚不清楚特斯拉车上的自动驾驶仪– 该公司先进的驾驶员辅助系统– 是否在车祸发生时已投入使用，以及如果是的话，是否可能导致或加剧了事故。

“长风药业” 完成 E 轮 6.3 亿元股权交易

长风药业股份有限公司日前完成 6.3 亿元的 E 轮融资，本轮融资为长风药业的 Pre-IPO 轮融资，由联新资本领投，华润正大生命科学基金（CR-CP Life）、君信资本、源创投资、基石资本、相城金控、朗玛峰投资等机构跟投，现有老股东元禾控股、苏州隆门创投基金、高特佳和招银国际资本等继续加持。股权交易包含融资和老股转让。

格力画时代 2 代曝光：集电视和空调于一身

近日格力在珠海总部举办 2019“让世界爱上中国造” 高峰论坛，发布万物互联新战略，同时也曝光了全新家居物种——格力画时代-Ⅱ。从曝光的信息来看，格力画时代-Ⅱ定位智能家庭新物种，集空调、画屏、电视、交互入口等多种功能于一身，并支持 AI 语音控制，能够作为智能家居控制中枢。宣传文案显示，格力画时代-Ⅱ采用上线出风设计，能够让家告别温差感。另有消息称，格力画时代-Ⅱ正面搭载了一块 55 英寸屏幕，由京东方提供屏幕。

此前，格力已经推出了格力画时代空调，仅厚 11.2cm，可自定义艺术画板，还兼具多种创新性功能，包括首创的 “体感无风技术” 功能等。

字节跳动推出 K12 领域在线小班品牌 “大力小班”

继今年 5 月推出在线大班课清北网校（大力课堂）后，字节跳动在 K12 领域的在线小班品牌 “大力小班” 亦已上线运营。大力小班官网信息显示，大力小班是由北京大力优学教育科技有限公司投资设立的在线教育品牌，专注于中小学网络互动小班教学。目前大力小班已上线数学、语文小班课。

“华声医疗” 完成 4000 万元 A 轮融资

深圳华声医疗技术股份有限公司近日完成了近 4000 万元人民币的 A 轮融资，由江苏毅达资本领投，本轮融资主要用于推进公司新产品开发和新兴市场的业务拓展。华声医疗成立于 2013 年 3 月，作为一家专注于超声可视化细分市场的医疗器械公司，其业务范围至今已涵盖生命信息支持、智能超声影像、云端医疗服务三个系列的产品和解决方案。