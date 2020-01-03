小米的智能家居系列 “米家”已经出海一段时间，并且与 Google、亚马逊展开合作，Google Assistant、Alexa 能够与米家产品联动，价格优势也吸引了不少海外用户。然而据 Android Police 报道，有用户表示，当他通过 Google Nest Hub 查看米家智能摄像机的画时，居然看到陌生人家中的影像。

这名用户通过阿里巴巴旗下的 AliExpress 购买了米家智能摄像机，事件发生后，Google 也暂时停止 Assistant 和 Home 与米家服务的联动。

据新浪科技报道，针对这一事件，小米发布一份声明称，这个 bug 源自 12 月 26 日上线的一项测试新功能，让用户通过 Nest Hub 查看米家智能摄像机的画面，但由于缓存更新问题导致 Nest Hub 在弱网情况下 “小概率出现” 接收其他 Google 用户摄像头的画面。小米表示，这像测试已经在 1 月 2 日暂停，并修复了相关 bug。

其实这并非第一次发生智能监控设备出现安全问题，亚马逊也曾发生过旗下智能摄像机产品 Cloud Cam 被黑客入侵的事件。Google Nest Cam 也曾被发现存在系统漏洞。

题图：小米