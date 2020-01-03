曾几何时，我们的手机是没那么容易坏的，非常坚固。在诺基亚当王者的时代里，它的机型还经常被用来砸核桃。随着中国社会结构发生变化，老龄化的到来，年轻人也更爱玩，重生后的诺基亚看到了这样的市场细分区间。

诺基亚 800 也算是一款复古的经典直板手机。它不仅仅是简单的三防，而且等于全身有了盔甲。它具备 IP68 防水防尘，1.8 米防摔，极端温度下表现依旧稳定，是户外使用的理想伙伴。

其采用孤岛式键盘有效避免失误操作，重型橡胶立体按键设计，即使戴上手套也能轻松操作。机身增加防滑涂层，侧面设有防滑橡胶边缘，让手机不会轻易掉落。如果你是年轻人，喜欢户外运动，又需要保持电话联系，这是个不错选择。如果你家里有老人，那么军用级 MIL-STD-810G 测试标准可以确保他们即便不小心失手掉落，也会安然无事。

外观上，手机一看过去就是个硬汉。具备橡胶按键和防滑机身，配备专业手电筒和响亮扬声器，专为户外设计的音量甚至可以用来跳广场舞。Nokia 800 底部专门设计了保险圈，方便携带。配备了一颗独立的 198 流明超高亮度专业级手电筒，晚上回家也好用。

功能上面，相对于智能时代，你就不要奢求太多，但它确保了一定的核心功能性。Nokia 800 支持 Wi-Fi 热点网络分享功能。拍照方面，200 万像素 + LED 闪光灯在这个年代勉强够用。内置 FM 收音机、日历、备忘录、计算器、录音机、单位转换等实用工具，和以往的诺基亚机型一样，拥有 “贪吃蛇” 休闲游戏。

价格方面，这款机型是 899 元的售价。对于老人和年轻人的备用机来说，都可以算是个称职的帮手，因为其真的续航时间长啊。