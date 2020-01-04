5G 已经不可阻挡般到来了，做为市场中坚力量的 OPPO，也是赶在元春的时候带来了 OPPO Reno3 Pro 5G。这家公司依然拥有高效的地面销售能力，所以这款机子现在就可以在各地区的 OPPO 手机店里买到了。我们也来抢先做个体验。

先来看硬件外观。从外观上来说，你看到这款手机的直接感觉就是屏幕大，边缘薄，拿起来的手感也确实是轻薄，市面上同档次的机型，Reno3 Pro 5G 应该算是佼佼者。从系统参数上也能反映它的超薄，那就是 7.7mm 的厚度，171g 的重量。另外，采用了正反双曲面的设计，握在手上很贴合手窝，触感细腻。背部的涂装依然是 OPPO 的强项，金属质感加了四色的过渡色彩，比较符合年轻人的品位。

正面的屏幕，也做了突破，把前置摄像头移到了屏幕的左上角进行挖孔处理。屏幕的峰值亮度达到了 1100 尼特，可以应付阳光下的观看，很清晰。同时这款屏幕达到了 90 赫兹的刷新率。看视频和玩游戏上，画面的流畅度有了保障。在对比度方面，有了 HDR 10+认证，色彩和动态范围更到位。在夜晚的视觉感受上，更加柔和，因为有低蓝光的技术加持，可以降低眼镜的刺眼感受。

值得一提的是，为了加强影音表现质量，OPPO 加入了双立体声扬声器。分布在手机的上下，横卧的时候，等于左右音箱。这是一个获得杜比全景声认证的音响系统，从实际听感来说，音乐的爆发力到位，尤其适合一些射击游戏，现场视频，但是要注意手握的时候不要有所遮挡，可以在桌面立式摆放。

配置上，Reno3 Pro 内置骁龙 765G 移动平台，这也是高通刚刚发布的面向中端市场推出的双模 5G 平台。其采用目前较为先进的 7nm EUV 工艺，集成了高通第二代 5G 基带骁龙 X52 以及配套的射频系统，支持 SA/NSA 双模，5G 峰值下载、上传速率最高分别可达 3.7Gbps、1.6Gbps。

系统上，OPPO Reno3 Pro 5G 采用了最新版本的 Color OS7。这是个轻快的新系统，去除了很多繁重的元素，无论是图标，还是系统过度动画，都朝着简约快速的方向改进。为了增加体验，系统还加入了全天候暗色模式，可以在强光、正午、黑暗使用环境下，获得舒适视觉。此外，这款机子还支持 NFC 功能。可以在 260+个城市的地铁公交上使用，息屏，没有网络的时候都能刷卡进入公交系统。

OPPO Reno3 Pro 在后置摄像头采用了 4800 万主摄+1300 万长焦+800 万广角+200 万黑白风格镜头，带来 5 倍混合光学变焦的拍摄效果。针对视频抖动问题，Reno3 系列升级为视频超级双防抖功能，主摄像头在拍摄视频时同时支持 OIS 光学防抖和 EIS 电子防抖，大幅提升了手机的防抖性能，即便是在剧烈抖动的情况下，依然能够拍出高质量的视频。广角镜头新增视频超级防抖 Pro 模式，相比前代超级防抖更稳画幅更广，取景画面面积增大了 87%。

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从实际效果来看，视频超级防抖还是很到位的。通过超广角摄像头的裁切带来更稳定的拍摄效果以及更大视角的内容。如果你喜欢户外拍摄，或者是运动拍摄，这个功能可以帮助你拍到不错的影片内容，尤其是在拍摄动态场景时。

拍照方面，在白天的时候，广角的方式可以拍到极大的场面。光线充足的时候，成像锐利快速；在拍摄微距的时候，AI 模式能够迅速识别并自动快速对焦，外围也虚化的很到位；在光线不好的室内环境下，夜景模式下，Reno3 Pro 还是能够获得比较高质量的图像。

每年的元春，都是手机厂商激战的时刻，OPPO Reno3 Pro 5G 稳扎稳打，基本上没有短板。续航方面 4025mAh 电池 + VOOC 4.0 的配置，基本上也没有使用的充电焦虑，一身本领，很适合征战年初的市场。