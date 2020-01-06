美国公布最新 AI 出口管制措施

据路透社报道，1 月 3 日美国政府宣布采取措施限制人工智能（AI）软件的出口，以防止敏感技术落入中国等竞争对手手中。

据报道，根据即将于 1 月 6 日生效的一项新规定，美国工业和安全局（BIS）修改了《出口管理条例》（EAR），美国公司出口专门用于自动分析地理空间图像的软件（使用 AI 分析遥感卫星提供的数据，能识别地面上的建筑和空间地理变化，并对卫星捕捉到的图像进行矫正，获得更精准的坐标参数），必须获得将其发送到海外的许可证，除非该软件是被销往加拿大。

在美国政府的报告中提到，美国控制这些软件的出口原因是担心敌对国家会利用这些软件对美国具有军事或情报优势；或者出于外交政策原因，美国政府必须控制出口。

韩国全球首发 L3 级 自动驾驶安全标准

据韩联社 1 月 5 日报道称，韩国国土交通部当天发布有条件自动驾驶车（L3 级）安全标准。韩国由此成为全球首个为 L3 自动驾驶制定安全标准的国家。

报道称，预计新标准将在发布 6 个月后开始实施。由此，L3 级自驾车有望从 7 月起在韩上市开售。L3 级可在驾驶员手离方向盘的情况下保持车道，也可手动切换 L2 的变更车道功能。

韩国土部方面表示，韩国今后将继续积极参与自动驾驶国际安全标准的相关研讨活动，引领制定国际标准，推动自动驾驶产业顺利发展。

华为注册资本增至 403 亿元

据天眼查数据显示，2019 年 12 月 27 日，华为技术有限公司注册资本新增，由原来的约 402.1 亿人民币新增至现在的约 403.1 亿人民币。

华为技术有限公司成立于 1987 年 9 月，法定代表人为赵明路，该公司由华为投资控股有限公司全资控股，而华为投资控股有限公司主要股东是任正非及华为工会，其中任正非占股约为 0.94%。

此外，天眼查数据显示，2019 年 12 月 19 日，华为投资控股有限公司同样发生工商变更，注册资本由原来的约 222 亿人民币新增至现在的约 294 亿人民币，增幅为 32%。

武汉首批氢燃料电池通勤客车交付

据新华社报道，基于氢燃料电池动力系统的 10 台通勤车 5 日在武汉成功交付，这是武汉首批氢燃料电池通勤客车。

其中 11 米客车 8 台、8.5 米客车 2 台。这些通勤客车外表与普通大巴区别不大，但后舱盖里的燃油发动机换成了氢能燃料电池发动机，车底行李舱内则并排固定着 4 个氢气罐。

具有清洁环保、可再生特点的氢能，被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一。据介绍，当前氢燃料电池汽车仍处于商业化应用的初级阶段，主要以短途城市公交、厂区内部物流车辆等为主。这批交付的氢燃料电池通勤车最大续驶里程可到 500 公里以上，每台车可满足每天往返 120 公里、接待 120 人次的需要。

FF 前总法律顾问刘洪向该公司索赔 1.06 亿美元