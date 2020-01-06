看病难、看病贵已经成为我国医疗体系中的两个基本难题，根源是基层医院医生诊疗水平差。基层医院医生的诊疗水平与三甲医院的医生水平差距明显，导致患者大量在三甲医院聚集，从而让看病变得更难、更贵。

面对这样一个社会性问题，国家专门成立了从事继续医学教育的相关医师协会，帮助医生继续学习医学知识，提升医疗水平。微医汇也瞄准了这一创业热土，试图为医生的继续医学教育出一份力。

与大多数 “花钱请专家讲课” 的继续医学教育形式不同，微医汇利用现成的学术会议作为继续医学教育赛道的切入口，获取医学资源，提供医学服务，以低成本、高效率建立完整的医疗学习体系。

微医汇从直播学术会议，到尝试录播后重播学术会议，到最后将学术会议整理入库，形成独特的学术会议库，供更多医生观看和学习。

目前，微医汇在微信小程序端和 APP 端的累计医生用户超过 100 万，其中 60% 为主任级医师，剩下 40% 的医生将是微医汇未来重点的拓展对象。

创始人王建说：“微医汇已经录播过几千场学术会议，这每一场的学术会议都是我们线下团队去实地录制的，这对我们的团队要求很高。每天可能有很多学术会议，我们录制后还需要一系列后期处理，才能呈现出好的视频效果。”

学术会议探讨的是医学领域比较前沿的知识，微医汇还考虑为全科医生做基础医学培训。

目前微医汇的学术会议课程可供医生免费学习，而培训班等形式的医学课程在未来将采取内容收费的方式进行，公司也将从视频学习模式延伸到文字、音频等形式，从医学前沿案例讲解延伸到医学学术期刊的研究。公司正计划推出专家和医生的互动板块，并为医生提供相关工作工具，以及进入医生资格考试等新的场景。

微医汇创始人吕文虎毕业于第三军医大学（现陆军军医大学），曾就职于北京 301 医院，有着丰富的临床经验。王建本人曾任某知名互联网公司事业部总经理，在互联网和 IT 领域有着丰富的经验。他和吕文虎的联合，正好帮助了微医汇实现 “互联网+医疗” 的深度融合。

目前，微医汇已经完成了 1500 万人民币的天使轮融资，并启动了 5000 万人民币的 A 轮融资，融资所得将用于产品完善、应用场景的延伸、市场和团队拓展以及硬件和平台的升级。

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