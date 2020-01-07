今年是个蓝牙耳机的爆发年，似乎一夜之间，千树万树梨花开，每个手机厂商都持续推出蓝牙耳机新品。新锐的年轻品牌 realme 也看到了这个机会，带来了 Buds Air 蓝牙耳机。

首先，这是款轻重量的耳机，显然是考虑到年轻人的无束缚需求，单只耳机仅重 4.2g ，羽感重量几乎不会给耳朵带来负担，尤其是在运动的时候。外观设计主打简约和圆润。和市面大多数蓝牙耳机一样，realme Buds Air 自带无线充电舱，从 0% 充到 100 % 仅需 45 分钟。无线充电舱本身支持 Qi 无线充电协议，即放即充，即拿即用。通过充电舱表面的 LED 指示灯，可以快速了解当前的电量状态。同时，realme Buds Air 提供了 Type-C 端口充电。

易用性方面。打开舱盖，就可以被手机自动识别到，2.1s 就可以一键配对。在耳机的把柄上，配置了触控功能，轻触即可完成接听/挂断电话、切换音乐、唤醒 Breeno 语音助手以及激活/退出性能模式。内置光学传感器，通过红外信号判断佩戴状态，实现入耳即播放、摘下就暂停。值得一提的是，它还支持手机显示蓝牙耳机剩余电量。

在音质方面，显然也是为了迎合年轻人的音乐需求，在音效上做了一些调教。首先，采用进口 LPC 高级多层复合振膜，搭配 12mm 大尺寸声音单元。这个硬的配置确保了在高音部分的冲击力，尤其是在大场面表现力上比较到位；同时在低音部分也能拥有丰满的体验，这得益于 DBB 低音强化技术。这个技术能够让低音部分显得更有层次感。

此外，Buds Air 支持通话的降噪功能。这显然也是在设计上加持，首先是有 ENC 环境声降噪算法，其次是用双麦克风波束成型拾音，在通话降噪上可以应付嘈杂的环境。再加上定制 “R1 芯片”，支持双通道实时传输技术，延迟很少。两侧长按即可进入 “电竞模式”，该模式针对游戏和视频两大场景进行优化，延迟更少（电竞模式下延迟为 119.3ms）。

最后，在续航方面，Buds Air 一次充电最长可聆听音乐 3 小时，如果搭配电池舱使用，最长可以达到 17 小时使用时间。

如此一来，realme Buds Air 就和之前推出的灵耳颈带耳机，原耳有线耳机组成了三剑客，给了年轻人不同的价位段选择，它的价格是 399 元，现在下单是 369 元。