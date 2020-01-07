马上就要进入中国传统的新春佳节，这个时候也是年轻人置办属于自己年货的时间。realme 正式发布了真我 X50 5G 青年旗舰手机，抢滩登陆 5G 市场。

先来说无线制式。realme 真我 X50 采用了集成式双模 5G 芯片——高通骁龙 765G，集成了支持 5G 网络的骁龙 X52 调制解调器及射频系统，峰值下载速率高达 3.7Gbps 和高达 1.6Gbps 的上传速率。并同时支持 SA（独立组网）/NSA（非独立组网）双模 5G，国内主流 5G 网络频段全覆盖，包括 n1、n41、n78、n79，完美兼容国内三大运营商的 5G 网络，符合 5G 手机的入网标准。便利性方面，realme 真我 X50 支持双卡双待，支持 4G+5G 同时在线，无论是卡 1 还是卡 2 都支持作为 5G 主卡使用。

配置方面，realme 真我 X50 采用 LPDDR4X RAM+双通道 UFS2.1 ROM 的组合，另外还有 6GB+256GB 和 12GB+256GB 可以选择。在年轻人担心的充电续航方面，配置了 4200mAh 大电池，配置全新的 30W VOOC 闪充 4.0 增强版，支持亮屏充电，边玩边充，1 小时内就可充满手机内置的大电池。

屏幕方面，realme 真我 X50 配备了 6.57 英寸 LCD 屏幕，表面覆盖有康宁大猩猩 5 代玻璃屏，屏占比达到 90.48 %，分辨率为 2400 × 1080，屏幕比例为 20 : 9。最大的卖点是屏幕刷新率高达 120Hz。另外，它采用精密侧边指纹解锁方案，能做到点亮屏幕的同时完成手机解锁。

摄像头组合方面，realme 真我 X50 具备广角双摄。广角摄像头采用 1600 万像素/索尼 IMX471 传感器，具备 79.3°广角、f/2.0 光圈的 5P 镜头；超广角摄像头则采用 800 万像素传感器，具备 105°超广角、f/2.2 光圈的 5P 镜头；后置采用 6400 万主摄 + 1200 万像素 2 倍长焦镜头 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头的组合。具体表现我们到时候体验完和大家发分享。

值得一提的是，realme 真我 X50 最高支持录制 4K 分辨率的视频，前后摄像头均支持 EIS 视频防抖功能。后置摄像头支持 UIS 超级防抖以及 UIS 超级防抖 Max（后续 OTA）双超级防抖模式。

价格方面，8+128GB 版本 2499 元，6+256GB 版本 2699 元；12+256GB 版本 2999 元。