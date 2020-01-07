近日，零信任数据安全创业公司数篷科技宣布完成 1300 万美元 A 轮融资，由时代资本领投，基石资本、松禾资本跟投，老股东经纬中国继续加码，认购额度远超预期。数篷科技表示，本轮融资将用于加大研发投入和市场拓展，持续深耕零信任技术和解决方案，为企业提供领先的数据安全服务。

数据安全是目前网络安全最热门、最重要的细分市场，是企业从外部攻击防御转向业务安全的重要抓手，是企业运营的核心和基础，市场空间巨大。工信部在 2019 年 9 月 27 日发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见 (征求意见稿)》中提出，到 2025 年，培育形成一批营业收入超过 20 亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模将超过 2000 亿，并将着力突破网络安全关键技术作为五大任务之一，鼓励企业探索动态防御、可信计算、零信任安全等网络安全新理念、新架构。

数篷科技零信任数据安全产品深度应用了多项领先的安全技术，如可信计算、软件定义边界、先进密码学、AI 驱动安全等，致力于提供先进的企业终端协作安全、混合云数据安全、IoT 数据安全等解决方案，为企业数据提供全球无边界的安全保障。

数篷科技创始人兼 CEO 刘超表示：“数篷科技的产品形态源于安全即基础架构的思想，集合了 AI（人工智能）、零信任等先进技术，从解决现实问题入手，帮助企业构建下一代网络安全架构。我们将持续在研发方面加大投入，夯实自主知识产权的核心优势，为客户提供更好的产品、创造更大价值，让客户随时随地放心使用数据。“

对本轮融资，时代资本合伙人张自权表示：“在全球数据量爆发性增长的时代，国家、企业和个人的数据安全面临更复杂多元的挑战，数据安全技术的创新市场在中国存在巨大的空间。数篷科技团队拥有深厚的行业和技术背景，在成立不到一年半的时间内，基于全球最先进的零信任安全理念，结合本地实践推出的产品 DACS，切实解决企业痛点，并成功落地多个行业应用场景。“

基石资本合伙人黄依群表示：“云计算、人工智能、5G 带来的网络泛化，使企业核心数据资产的保护变得更为困难。企业内部隐私数据防护、核心知识产权（代码、设计图纸、技术文件）、管理数据、客户隐私档案、在离职员工数字资产冻结隔离、分工外包的数据防泄漏等已成为企业亟待解决的核心问题。数篷科技拥有扎实的底层技术以及配合默契的团队，在国内率先落地零信任安全架构，帮助企业解决数据全生命周期的动态安全保护问题。“

松禾资本合伙人袁宏伟博士表示： “人工智能和大数据在产业领域的渗透是松禾天使基金的重要投资方向。企业级数据安全是一个巨大的蓝海市场。数篷科技是中国第一家零信任架构下的安全技术创新公司，产品对标美国 BeyondCorp，是未来企业级内部安全防护的重大技术方向，以容器替代硬件为企业提供数据安全保障，解决了行业痛点，具有广阔的市场空间。“

数篷科技的首款产品 DACS 已经应用于中信建投、同城艺龙、游族网络等金融、电商、互联网、高端制造、科研众多行业客户，解决企业外包研发、源代码保护、呼叫中心数据安全、跨地域协同、跨组织协作等场景；同时，DACS 在基于身份的访问控制、可信验证、动态边界防护等方面与等保 2.0 的技术要求高度契合，为企业解决等保合规问题提供了简单易行、高效合规的解决方案。

零信任安全模型是 Forrest Research 在 2009 年提出的概念，而 “零信任” 真正引起业界重视则是在 2016 年谷歌发布 BeyondCorp 项目论文之后，谷歌也是全球第一家全面实施和部署零信任架构的企业。在国际上，领先的网络安全厂商包括思科、微软、赛门铁克及许多网络安全初创企业都已布局零信任技术和市场。数篷科技自成立之日起，不断在国内倡导和推动零信任概念的普及和落地，特别是 2019 年中旬以来，业界对零信任的讨论迅速升温，相信零信任不仅是未来网络安全方向重点要突破的技术，并且也将是未来以数字经济、人工智能为特征的场景下的重要基础架构模型。