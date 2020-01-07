Mophie 的新款移动电源可以启动汽车

Mophie 拥有不少手机配件商品，如移动电源、充电板、数据线等等，它最近推出的一款移动电源不但可以给手机充电，还能解决汽车的某些不时之需。

据 The Verge 报道，Mophie 这款 “PowerStation Go” 移动电源拥有 44000mAh 容量的电池，提供 USB-A 接口，并且支持无限充电，除此之外，它还提供一个 65W 插座，给笔记本电脑和其他设备充电。除此之外，汽车电瓶没电时，接上它就能启动汽车。

苹果未来将使用随机字母和数字序列号

据 MacRumors 报道，最新泄露的苹果授权服务提供商内部备忘录中，苹果表示计划从 2020 年末开始将产品序列号格式更新为随机字母数字字符串，这一变化将适用于未来的新产品。

苹果公司很早就已经使用字母数字序列号，但是过一段时间后，人们就可以根据当前格式的规律确定产品的生产日期、市场等信息。随机产生的序列号将可以让人们难以获得这些信息，并可以在一定程度上帮助减少相关诈骗事件的发生。

高通推出自动驾驶计算系统 拟 2023 年上路

据 CNBC 报道，高通周一宣布推出一个用于自动驾驶汽车的计算系统，处理从车道控制到全自动驾驶的一切功能，目标在 2023 年上路。

这个系统名为 “Snapgon Ride”，这意味着高通首次推出一个完整系统来为自动驾驶汽车提供支持。多年来，高通一直低调开发自动驾驶技术，英特尔和英伟达等竞争对手已经斥资数十亿美元收购相关技术。

三星利用 AI 和摄像头为手机研发一款隐形键盘

在智能手机屏幕上输入文字的效率依然比不上实体键盘，毕竟在那块小小的屏幕上，你能使用的手指只有两个。对于这一问题，三星给出一个解决办法。

据 Digital Trends 报道，三星 C-Lab 开发的这项名为 “SelfieType” 的技术，通过人工智能和手机的相机传感器追踪用户的双手，并映射到屏幕的虚拟键盘上，用户就像是在一个隐形的键盘上打字一样。当然，这项技术无法让用户获得真实键盘的物理反馈，而且需要将手放在特定位置才能使用。

工信部批准中国联通物联网等领域 eSIM 技术应用

中国工信部发布公告称，批准中国联通开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务，公告规定，物联网等领域 eSIM 技术应用服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

中国联通应严格遵守码号管理相关要求，仅可使用 13 位物联网号码开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务，仅可在自有渠道办理物联网等领域 eSIM 技术应用服务，与转售企业合作提供相关服务须另行申请。