小米生态链企业华米科技 CES 2020 期间发布一款名为 Amazfit HomeStudio 的跑步机，华米官方称之为 “家庭健身私教”。提供超大履带式跑带，最大可扬升至 7 度，同时具有多功能扶手，辅助运动。

Amazfit HomeStudio 还搭载 3D ToF 系统、56 英寸落地镜，用户可以时刻关注锻炼情况，内置高清显示屏、JBL 环绕立体声音箱，还可以控制智能家居。

除 Amazfit HomeStudio，华米还发布一款家用跑步机 Amazfit AirRun，这款跑步机采用极简设计，同样拥有 JBL 环绕立体声音箱，支持可穿戴设备心率同步，波浪式胶柱减震降噪。官方宣称 Amazfit AirRun 只需 5 秒即可完成整机折叠，便于收纳。发售信息也将于近期正式公布。

除此之外，华米还发布了旗下首款真无线运动心率耳机 Amazfit PowerBuds、户外智能手表 Amazfit T-Rex、智能睡眠耳塞 Amazfit ZenBuds 和基础智能手表 Amazfit Bip S。

Amazfit PowerBuds 采用高敏铷磁铁搭配高端复合振膜，搭载 PPG 心率传感器，能监测运动心率，实时语音播报心率、配速、时间等多项运动数据，反馈运动状态，提醒心率过高等运动风险。

Amazfit PowerBuds 防尘防水等级达到 IP55，能够有效防止雨水、汗水的侵蚀。

Amazfit PowerBuds 将提供暗影黑、清爽白、竞速黄三色可选，国内发售信息将在近期公布。

Amazfit T-Rex 是 Amazfit 全新户外智能手表系列的首款产品，搭载一块 1.3 英寸 AMOLED 高清炫彩大屏，分辨率达到 360×360，支持屏幕全天候显示，关键信息抬手可见。

华米表示，Amazfit T-Rex 支持 50 米防水，并通过耐热、耐寒、湿热、盐雾酸碱等多项严苛测试，具备 12 项军规标准认证。

Amazfit T-Rex 提供枪灰、岩黑、卡其、军绿、迷彩五色可选，国内售价 799 元，将于 1 月 8 日上午 10 点在华米科技 Amazfit 京东、天猫旗舰店、小米有品、华米科技微商城开启预售。

Amazfit Bip S 手表延续了 Amazfit Bip 优雅纤巧的设计，升级半透反射屏的性能，色彩数号称是上一代的 8 倍，即便在强光下也能清晰可见。支持 50 米防水，同样内置 BioTracker PPG 传感器，并拥有长达 40 天续航。

Amazfit ZenBuds 智能耳塞结合人体工学采用倾斜入耳设计，搭配创新性的耳撑设计，让耳塞与耳廓更牢固贴合，有效阻隔外界噪音，左右翻睡也不易脱落。

Amazfit ZenBuds 可以监测用户的睡姿、睡眠质量，记录睡眠状态和阶段，生成睡眠分析报告。Amazfit ZenBuds 采用微型可充电扣式电池，单次使用可提供 12 个小时的睡眠续航，配合旋转充电收纳盒，额外提供 7 次续航，带来 8 晚安睡。