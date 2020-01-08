自动驾驶汽车初创公司 AutoX 日前宣布，其正与菲亚特克莱斯勒（Fiat Chrysler）合作，为中国和亚洲其他国家/地区推出无人出租车车队。AutoX 于去年 9 月完成 1 亿美元 A 轮融资，该轮由东风汽车领投，参投方包括阿里巴巴。

根据 AutoX 的说法，一批克莱斯勒 Pacifica 面包车将于 2020 年初向中国用户提供服务。乘客将可以使用微信小程序和其他主流共享出行应用呼叫无人出租车。

AutoX 于 2019 年 11 月获颁深圳自动驾驶测试牌照，同年 9 月，该公司还与上海合作，试点规模达 100 辆的无人出租车车队。

AutoX 首席执行官肖建雄表示，下一个挑战是撤下安全员并实现真正的无人驾驶。他说：“准备好硬件是朝着这个目标迈近的关键一步。” 该公司表示，与菲亚特克莱斯勒的合作将帮助其实现目标。

AutoX 将在 CES 2020 上展出克莱斯勒 Pacifica 自动驾驶面包车，该车配备了一系列传感器，包括 360 度固态激光雷达传感器，以及众多高清摄像头、盲点激光雷达传感器等。车辆还配备了 AutoX 开发的 XCU 车辆控制单元（上图）， AutoX 表示，其 XCU 具有更快的处理速度和更多计算能力，非常适合被运用在环境复杂的中国城市里。