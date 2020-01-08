北京时间 1 月 7 日，全球知名的影像创新品牌 Insta360 正式公布其中文品牌名称 “影石”，并重磅推出多镜头防抖运动相机 ONE R。这款相机别出心裁地采用了组合式设计，可自由更换镜头与机身，组装成为三个完整的相机：360°全景运动相机、4K 广角运动相机、一英寸广角运动相机，满足用户在多种场景下的多元需求。其中，一英寸版本由 Insta360 影石与徕卡联合设计，打造全球首款搭载徕卡影像技术与一英寸传感器的运动相机。

灵活多面，分合自如

Insta360 ONE R 颠覆传统运动相机形态，由镜头、主机和电池三部分组成，有多种镜头可供自由选择：360°全景镜头、4K 广角镜头与一英寸广角镜头。以往，创作者常常需要在全景相机与广角运动相机间权衡取舍，以满足不同场景下的拍摄需求。而 ONE R 只需经过简单的拆卸和组装，就能实现全景与平面拍摄之间的切换，更有可 “翻转” 的彩色触摸屏，支持 360°全景实时预览、机内回放等功能，灵活多面，轻松拍摄。

色彩防抖，双重升级

Insta360 影石自主研发的 FlowState 防抖科技一直以来备受好评。如今，Insta360 影石通过全面的防抖算法和技术优化，全新升级 FlowState 防抖科技 2.0，在保持画面稳定流畅的同时，优化低光防抖功效，即便在夜晚也可以轻松自由地拍摄平稳清晰的视频与照片。

此外，ONE R 还搭载色彩增强功能，可通过 AI 算法，根据光线及色差实际情况自动调色，增强 HDR 效果，平衡色彩动态范围，让画面颜色更加绚丽多姿，呈现多彩世界。

多种配件，无限可能

ONE R 不仅有多个镜头，更有丰富的配件与功能，满足更多场景的拍摄需求。ONE R 完全组装后支持裸机 5 米防水，还能配备防水 30 米的全景镜头潜水壳与防水 60 米的广角镜头潜水壳，让用户随心探索水下世界；配合麦克风转换器或蓝牙，ONE R 支持 3.5mm 外接麦克风与 AirPods 等无线麦克风，还可连接 GPS 智能遥控器与 Apple Watch，轻松遥控相机拍摄。用户也可通过语音控制，操控手机拍摄、定向追踪等。

目前，ONE R 已上架 Insta360 影石官方商城、京东自营旗舰店与天猫旗舰店，正式发售 3 个版本：4K 广角镜头版本（1998 元）， 360°全景与 4K 广角双镜头版本（3198 元），一英寸版本（3498 元），另有无人机版本（3499 元）在官方商城开启预售。ONE R 也将首次亮相 2020 年美国 CES，现场可进行新品体验。（SOUTH HALL 1, 20911 号展台）