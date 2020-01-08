喜迎开门红 中国航天 “超级 2020” 拉开帷幕

北京时间 1 月 7 日 23 时 20 分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星五号发射升空。卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功，中国航天发射 2020 年迎来开门红。在刚过去的 2019 年，中国共完成了 34 次宇航发射，连续 2 年成为全球年度宇航发射次数最多的国家。而在 2020 年，中国航天将延续 “超级模式”，全年宇航发射次数有望首次突破 40 次，“超级 2020” 未来可期。

马斯克兴奋地在上海跳舞 特斯拉股价再创新高

网易科技讯 1 月 8 日消息，据国外媒体报道，鉴于特斯拉首席执行官埃隆·马斯克亲自向客户交付中国制造的 Model 3，并透露了有关 Model Y 的更多信息，当地时间周二特斯拉股价继续三周来的飙涨势头。据悉，当日特斯拉股价上涨 3.88%，收于 469.06 美元，市值 845 亿美元。股价盘中一度触及 471.63 美元的历史高点。1 月 7 日，特斯拉在上海超级工厂庆祝了 Model 3 的首次交付。马斯克以一场欢快的舞蹈拉开了发布会的帷幕，伴随着有节奏的乐点，他甚至脱掉了自己的西装外套。

三星推 1000R 极致曲面屏：5K+240Hz

CES 2020 上，三星展示了一款极致曲面带鱼屏显示器——Odyssey G9。Odyssey G9 搭载了一块 49 英寸大小的曲面屏，分辨率 5120×1440，VA 面板，240Hz 刷新率，1000 尼特亮度，支持 G-Sync 和 FreeSync 2。Odyssey G9 最引人注目的一点是其采用了 1000R 曲率设计，目前市面上常见的曲面屏曲率都在 1800R、1600R 左右，1000R 意味着显示器半径为 1000mm，相较 Odyssey G9，其他曲面屏真的如直屏一般。外媒表示他们在现场得到了一些反馈——Odyssey G9 的画面实在是太大了，在玩《堡垒之夜》时很难注意到屏幕上发生的所有事情。Odyssey G9 预计在今年晚些时候上市，价格应该会比较高昂。

Facebook 加大吸引中国广告主力度 成立专门团队开发广告工具

腾讯科技讯 据外媒报道，消息人士周二透露，一直谋求开拓中国网络广告市场的社交网络巨头 Facebook，已在新加坡成立了一个专注于中国广告业务的新技术团队。据悉，这个归属于 Facebook 亚太总部的团队的任务，是为中国客户开发更好的广告购买工具。这也是 Facebook 在硅谷总部之外开发本地化广告工具的首次重大尝试。此前，Facebook 硅谷总部负责承担与中国相关的技术工作。有消息人士透露，与此同时，新的技术团队将致力于为中国广告商提供便利，并改善欺诈检测系统。

京东宣布将发行总价为 10 亿美元的债券

腾讯科技讯 据外媒报道，京东周二宣布将发行总价为 10 亿美元的债券。京东此次将发行 10 年期和 30 年期两种类型的债券。其中，10 年期债券的发行规模为 7 亿美元，票面利息为 3.375%，将于 2030 年到期；30 年期债券的发行规模为 3 亿美元，票面利息为 4.125%，将于 2050 年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的 1933 年《美国证券法》注册，预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。过去 52 周，京东最低股价为 21.50 美元，最高股价为 38.61 美元。按照周二的收盘价计算，京东市值约为 560 亿美元。