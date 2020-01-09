继去年推出 iPhone 摄影大赛之后，赶在农历新年前，苹果公布了新一轮摄影比拼活动。今年的比赛主题是 “夜间模式”，鼓励用户在 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上用相机的夜间模式拍摄照片。活动时间是从今天开始到 1 月 30 日，经过全球范围内的评选后，苹果会在 3 月 4 日公布五个获奖作品。

苹果表示，获奖作品将会通过 Apple Newsroom 图片库和官网给予表彰，还将在数字营销渠道、Apple Store 零售店、广告牌或第三方摄影展中使用。当然，获奖者也将获得相应的作品授权费。

评委队伍包括摄影师兼视觉记者 Malin Fezehai、摄影师兼电影制作人 Tyler Mitchell，以及全球市场营销高级副总裁 Phil Schiller 等苹果高管。

参赛用户可在微博上使用相应的标签来参加比赛，还可选择通过电子邮件提交分辨率最高的照片，须按照一定的文件格式，并发送至 shotoniphone@apple.com。照片可以为相机直出、通过 Apple 照片 app 的编辑工具进行编辑或第三方软件编辑的照片。详细的参赛规则可前往官网查看。

为了宣传最新款 iPhone，苹果可真的是非常努力。除了摄影比赛，该公司还在 Today at Apple 中提供不少摄影、图片编辑相关的课程。此外，最近几年开始，苹果会在春节前发布用 iPhone 拍摄的短片，以此来宣传 iPhone 的摄影能力。

最后附上来自苹果官方的 “夜间模式” 实用技巧：