TikTok 宣布禁止” 误导性信息”：涉及医疗与政治选举

据外媒报道，字节跳动旗下 TikTok 周三发布了一项广泛禁令，禁止可能对其社区或公众造成伤害的 “误导性信息”。TikTok 在新的指导方针中写道：“我们删除可能对个人健康或更广泛公共安全造成损害的误导性信息，还会删除通过造谣活动传播的内容。” 这份指导方针扩大了此前的禁令范畴，并增加了新的细节。

“天演药业” 完成 6900 万美元 D 轮融资

天演药业宣布完成 6900 万美元的 D 轮融资，由美国泛大西洋投资集团 5000 万美元领投，所得款项将用于免疫治疗临床项目的开发以及其创新技术的前沿拓展。天演药业联合创始人兼首席执行官罗培志表示，“新资金的投入将支持我们主要临床项目 ADG106 和 ADG116 的开发推进，同时也能拓展前沿新技术的研发，以此扩大公司的临床研发产品线，进一步推动企业的可持续发展。”

瑞幸咖啡与路易达孚合资 兴建咖啡烘焙工厂

瑞幸咖啡与路易达孚集团合资咖啡烘焙工厂奠基仪式日前（1 月 6 日）在厦门举行，预计 2021 年年中工厂投产后，熟咖啡豆年产能将达 3 万吨。

瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一表示，通过与路易达孚合资建厂，瑞幸咖啡也向上游原料及生产环节延伸，有利于全流程把控产品质量，为用户带来更优质的体验。路易达孚集团全球首席运营官高启表示，双方的合作将进一步推动建立一条更加健全、透明与可持续的供应链，携手为中国消费者提供高品质、高便利性、高性价比的咖啡。

据了解，该项目占地 3.5 万平方米，将采用高新技术、配备一流设备，以世界领先的尖端工艺进行咖啡豆清洗和烘焙，并实现环境友好型生产。未来，合资咖啡烘焙工厂所生产的咖啡豆，将为瑞幸咖啡提供高品质原材料。

国会议员：Facebook 处理 AI 换脸视频的力度仍不够

北京时间 1 月 9 日早间消息，据外媒报道，Facebook 公司周三表示，将在 2020 年总统大选前从其网站上删除 “换脸视频”（deepfake）和其他被操纵的视频，以打击虚假信息的传播，但议员们表示，Facebook 最近宣布的这些改革措施还远远不够。

这番言论是在众议院能源与商业小组委员会举行的听证会上做出的，代表着众议院议员在 11 月大选前对 Facebook 的数字防御系统所做的最新评估。此前 4 年，俄罗斯在 2016 年总统大选期间利用 Facebook 网站传播了虚假信息。

特斯拉市值创新高！比通用、福特加起来还多 20 亿美元

北京时间 1 月 9 日早间消息，特斯拉公司的股票市值首次超过了通用汽车和福特汽车的总和。

这家硅谷电动汽车制造商的股价周三上涨约 4.9%，创下历史新高，将其市值推升至 887 亿美元。这比通用（490 亿美元）和福特（370 亿美元）的股票市值之和多出 20 亿美元。

得益于第三季度令人惊讶的利润、中国新工厂的进展以及好于预期的第四季度汽车交付情况，特斯拉的股价在过去三个月中几乎翻了一番。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）所取得的进步已使卖空者和其他认为该公司将被通用和福特等老牌车企取代的交易者血流成河。