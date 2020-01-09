如今，深度学习、5G、芯片等技术都日趋成熟，软件、AI、车联网在车辆上的使用比率越来越大，安全的变革甚至整个交通系统的变革将成为必然，社会效率也将得到巨大提升。自动驾驶能带来确确实实的价值，除了提升安全性以外，还能减少用户的疲劳程度，大幅提升用户的驾乘体验。此外，自动驾驶将来也可以带来交通系统的变革，比如提高车辆的使用率，并可以通过大数据及运筹学的方法分析城市出行，从而调动车辆和规划线路，提升交通效率、社会效率，减少能源消耗。

Nullmax 是一家 “来自硅谷、立足中国、服务世界” 的自动驾驶科技公司，致力于应用最先进的计算机视觉、深度学习和人工智能等技术，打造安全、高效、经济的自动驾驶解决方案。Nullmax 2016 年创立于美国硅谷，2017 年初在上海设立总部公司，是国内最早获得美国加州自动驾驶路测牌照的公司之一，同时在上海及硅谷部署了自动驾驶开发团队和测试车队。Nullmax 希望为更多中国消费者带来自动驾驶功能，让自动驾驶走入每个人的生活，让每个人体验到科技带来的价值提升，真正地将自动驾驶普及给大众，创造更大的价值。

Nullmax 开发的 MAX 自动驾驶系统解决方案是一套应用于乘用车前装的完整方案，采用以视觉为主的多传感融合感知，使用成熟的车规级传感器、嵌入式芯片以及符合行业标准的软件和算法，具有安全、高效、经济等特点。MAX 可以帮助车辆实现高速代驾、拥堵跟车、自主泊车等场景化的自动驾驶功能，为汽车厂商及一级供应商提供安全、高效、经济的汽车智能化选择，打造极致的自动驾驶驾乘体验。

目前，以特斯拉为代表的视觉算法和多传感器融合的自动驾驶方案，与 Waymo 为代表的采用激光雷达、高精地图的自动驾驶方案并驾齐驱，成为行业通往完全自动驾驶的两条主要路线，同时车路协同等技术的应用，也为国内企业带来了新的技术方向。Nullmax CEO 徐雷也不否定激光雷达这条路线。但眼下，他更相信通过摄像头等方案实现自动驾驶的概率更大。

纽劢科技以最终实现无人驾驶为目标，几个方向同时在努力。一方面在 L2+级别通过前装量产来进行落地，让用户熟悉自动驾驶，并积累数据、迭代算法。另一方面，也在同步打造 L4 级别的自动驾驶方案，做自动驾驶共享出行（RoboTaxi）。目前，Nullmax 已经与部分 Tier1 和 OEM 进行了深入合作，通过自动驾驶前装路线，为消费者带来实实在在的价值和驾乘体验的提升。此外，Nullmax 正在进行自动驾驶共享出行方面的项目，在智慧城市、智能交通和智能车辆的融合体系下进行 RoboTaxi 示范化运营，打造可以实现交通变革的共享出行方案。

纽劢科技的创始人团队是全球极少亲身参与并完整经历了自动驾驶大规模落地应用的团队之一，在自动驾驶的软硬件方面均具有丰富经验。同时，Nullmax 拥有大量来自汽车行业巨头和全球知名科技公司的自动驾驶人才，是一支科技与汽车深度融合的自动驾驶团队。在迈向终极无人驾驶的过程中，技术的发展极为关键。作为全程参与 Tesla 自动驾驶研发和落地的核心技术人员，纽劢科技 CEO 徐雷亲身经历了自动驾驶从 0 到 1 的过程，参与技术发展的过程让他坚定了对自动驾驶的判断。“代客泊车、拥堵跟车、高速代驾这样的功能可以在特定的条件下率先实现、进入应用层面，这也是当前无人驾驶技术发展的重点。” 在徐雷看来，经过点滴功能的部分应用，慢慢积累，市场对无人驾驶的认知会不断推进，进而推动技术的进一步发展，而无人驾驶是值得长期奋斗的事业。

纽劢科技已经于 2019 年 4 月获得了来自德赛西威的产业融资，此次融资主要用于扩大团队规模，加速推进自动驾驶方案的量产落地，包括在中国市场推进自动驾驶技术和方案的规模商业化应用，并将推进共享出行商业化路线，引入新资本加速下一阶段的商业化发展。

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