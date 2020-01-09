苹果公布 iPhone 11 Pro 新春大片《女儿》：周迅主演

新浪数码讯 1 月 9 日上午消息，苹果公司公布 2020 年新春大片《女儿》的预告片，由知名女演员周迅主演。影片将使用 iPhone 11 Pro 拍摄，1 月 11 日正式公布。今年苹果的新春大片阵容颇为豪华，身为华语影坛影后的周迅自不必说；导演西奥多·梅尔菲执导的作品《隐藏人物》获得多项奥斯卡提名；而摄影指导劳伦斯·谢尔指导最近国外非常火爆的电影《小丑》。预告片中放出了导演拍摄影片的部分片段，相信这又将是一部符合中国春节主题，令人潸然泪下的故事。

美国公布自动驾驶新政”AV4.0″：确立美国领先地位

据新华网英文网站消息，美国政府公布了其在自动驾驶汽车领域的最新举措，以保持其在自动驾驶汽车技术方面的领先地位。美国交通部长赵小兰周三在拉斯维加斯举行的 2020CES 上发表主题演讲，宣布推出 “AV 4.0”，确保美国在自动车辆技术方面的领先地位。“AV 4.0” 是白宫和美国交通部的联合倡议。该倡议将 38 个联邦部门、独立机构、委员会和总统办公厅的反垄断工作统一起来，为州和地方政府、创新者和所有利益相关者提供有关美国政府反垄断措施的高级别指导。

索尼变身汽车厂商，传感器市场商机无限

索尼奔驰发布概念车，这款最新的 Vision S 就涵盖了索尼的传感器技术以及车内娱乐系统技术，巨大的仪表盘和全景中控屏中显示了车辆的驾驶和娱乐信息，通过手势就能控制娱乐系统。索尼因制造强大的图像传感器而闻名，Vision S 车身内部总共集合了 33 个传感器，有了这些传感器，车辆就能轻松地识别前方的路况和障碍物。传感器技术将对辅助驾驶起到积极作用，比如提示驾驶员何时踩刹车，何时转向。从某种程度上讲，辅助驾驶比全自动驾驶更有用。但是这款电动车只是概念车，索尼并未计划向公众出售。

Sonos 起诉谷歌窃取技术 CEO 将赴美国国会参加听证

新浪科技讯 北京时间 1 月 9 日早间消息，本周，智能音箱公司 Sonos 正式起诉谷歌窃取其技术。一天后，美国国会众议院反垄断负责人邀请该公司参加公开听证会，陈述自己的看法。此次听证会计划于 1 月 17 日举行。这将是众议院司法委员会针对谷歌和 Facebook 等大型科技公司的反垄断调查的第五部分。自去年 6 月以来，由司法委员会主席大卫·西西林领导的反垄断小组邀请来自美国最大科技公司的证人和批评者参加讨论，探讨立法者如何应对大型科技公司的市场主导地位。

CES 亮眼产品：人造肉、人造人、人造隐私

网易科技讯 1 月 9 日消息，据国外媒体报道，2020 年度国际消费电子展于当地时间本周二在拉斯维加斯开幕。展会上的一些趋势让我们兴奋。得益于新的 “可折叠” 技术，笔记本电脑再次变得有趣起来，OLED 屏幕能够弯曲并折叠；电视可以自行调整画面设置；人造肉正在向新的方向发展；就连我们可以互动的人造人变得像真人一样。也有一些公司在推销可疑的安全和健康设备，或者是将监控整合到日常生活中。当科技公司大力推销产品的隐私功能时，却像饥饿的河马一样不断吞噬用户数据。