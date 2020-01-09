1 月 9 日，2020 微信公开课 PRO 在广州正式启动。作为微信备受外界关注的 “拳头” 产品，微信团队现场发布了小程序上线三年的 “成绩单”：2019 年小程序日活跃用户超过 3 亿，累计创造 8000 多亿交易额，同比增长 160%。

2019 年腾讯 Q3 财报显示，小程序生态中已经拥有超过 3 亿日活跃用户。活动现场，微信团队现场发布全新的用户数据显示：相较于上一年，小程序人均访问次数提升 45%，人均使用小程序个数提升 98%，小程序正逐渐成为人们生活中的 “必需品”。

从交易来看， 2019 年小程序全年创造了超过 8000 亿交易额，同比 2018 年增长比例达 160%。其中，小程序在电商、零售行业同比去年有爆发式的增长，而这一部分收入大部分并非由微信钱包入口内的头部小程序业务贡献，这显示出更多的非互联网玩家、中长尾的小程序商业化程度正在加速。

微信开放平台副总经理杜嘉辉在演讲中表示，“小程序生态延续稳健上升的势头，尤其在商业交易场景上表现出很好的发展潜力，2020 年，我们将助力商家打造属于自己的商业闭环。”

这是微信小程序自上线以来，首度公布小程序年度交易额，并首次在年度发布中将商业闭环的打造放到首要位置。活动现场，杜嘉辉通过一系列能力和运营工具来诠释如何如何助力商家打造商业闭环，并提及数个重磅能力：2020 年 1 月 9 日，小程序框架正式开放，可支持小程序在硬件运行；2020 年，小程序即将上线直播组件及交易保障能力，致力于提升用户在小程序购物的信任感和体验。同时，2020 年，微信小程序将持续升级开发支持，提升运营服务意识，为开发者搭建商业场景进行 “保驾护航”。