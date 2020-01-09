“你是**的会员么？” 眼下随着消费结构的不断升级，对于个性化和定制化的消费需求逐渐提升，催生出会员经济的商业模式。在国际零售市场上，会员经济已经发展相对成熟，例如定位中高端收入家庭的山姆会员商店、亚马逊的 Prime 会员计划。

近年来随着国民生活水平的提升，越来越多的消费者开始接受为更好的品质和服务付出溢价。中国市场上的零售企业也纷纷试水付费会员制。2015 年京东推出 PLUS 会员，成为首家推行付费会员制的电商平台；2018 年，淘宝也推出 “88VIP” 会员……“会员经济” 市场正逐渐走上市场的舞台。

动点科技最近接触了一家专注做会员制消费服务平台-小黑鱼科技，其愿景是基于移动生活方式，打通线上线下消费场景，利用大数据、人工智能和移动支付等科技手段，让消费者享受更便捷、更美好的互联网生活消费新模式。小黑鱼创立于 2017 年底，由原途牛联合创始人兼总裁严海锋、原途牛 CFO 杨嘉宏、王豪、陈福炜等人共同创办，在创立仅 6 周时间便拿下了 9.5 亿元人民币的 A 轮融资。

小黑鱼科技主要产品为移动 APP「小黑鱼」，其平台囊括了移动支付、购物商城、生活服务等一系列消费服务。目前已经拓展的生活包括在线购物、充话费、看电影、酒店住宿、火车票机票、旅游等。用户购买小黑鱼每年 299 元的会员费，就可以在平台上直接购买商品或 OTA 出行服务，除了享受折扣，也能够获得返现。目前，追求生活品质、崇尚精明消费的新青年是小黑鱼的主力人群。在上线不到两个月的时间里，小黑鱼便获得了 10 万付费会员，平台为他们精选了约 3000 个 SKU 的商品和服务。

据了解，小黑鱼并不靠商品差价赚取利润，盈利主要来自会员费的收入。同类 SKU，其他平台的价格高出批发价 18%-25%，小黑鱼则以近乎批发价给会员，把最大商品利润都让渡给会员，以此降低消费者的使用门槛，从而保持有效增量。创始人严海锋认为，用户购买最大的原动力还是在于好商品 + 便宜。

与美国的山姆会员店和 Costco 会员连锁零售商不同的是，小黑鱼只做线上的会员平台。严海锋介绍，线上会员制结合互联网的特点，第一没有物理空间的限制，可以有无限的货架和场景，除了可以提供电商服务，也可以提供其他虚拟服务 ；第二可以利用大数据了解用户的需求，更好地为会员推荐产品和服务 ；第三，会员和会员之间也可以建立联系，比如老会员邀请新会员，会员之间拼团砍价、建立链接、传递价值、分享价值等。

在严海锋看来，会员制的本质是 “中介”，核心则是 “契约”。那么小黑鱼如何与天猫会员、京东 PLUS 又有什么不同呢？天猫会员与京东 plus 的共性是其会员制业务均建立在自己主营业务体系内，有成熟的供应链配套，会员只是作为副业锦上添花。但对小黑鱼而言，则是全公司以 all-in 状态来做会员制消费平台。小黑鱼给会员一方 “净土”，构建会员专属封闭体系，将有限的优质资源投入到会员身上。

截至目前，小黑鱼平台有 3000 多个 SKU 的商品和服务，付费会员 200+万，团队人数 500-1000 人，其中创始团队成员曾任职多家海内外上市公司，覆盖互联网顶级公司、电商平台、OTA 平台、银行等多个方向，有丰富的创业和企业运营经验。如今小黑鱼科技已经获得两轮融资共 13.5 亿元，目前正在高速发展中。

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