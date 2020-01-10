消息称华为计划融资 20 亿美元

据 The Information 报道，华为正与多家国际银行谈判，通过在中国境外发放贷款和债券的方式筹集约 20 亿美元资金。

报道称，筹款的部分目的是为了表明，尽管受到美国方面的制裁，华为仍可以为其未来的融资计划吸引到国际银行。

知情人士表示，目前尚不清楚具体将有多少家银行加入，以及华为最终将筹集到多少资金。具体的细节尚未敲定，总规模也可能会有所变化。据称国际银行和中国的银行都在华为贷款的目标范围内。

华为似乎并不急于筹集资金。华为轮值董事长徐直军在 2019 年最后一天发布新年致辞，称华为 2019 年营收同比增长 18% 左右，达 8500 亿人民币。徐直军还表示， “2020 年将是华为艰难的一年”，“生存下来是我们的第一优先”。

搜狗地图的新 AR 导航功能可以发出车距过近预警

搜狗地图最近发布了手机地图 AR 实景驾驶导航功能，以视觉感知和计算能力为基础、AR 为表现形式实现高精导航。

搜狗地图 AR 实景导航通过手机相机为用户实时呈现窗外实景，还能够实时分辨车道、车、人、交通标志等物体，通过三维重建和叠加渲染的方式将导航信息标注在实景中。此外，该功能还可以进行实时车距计算，在车距过近时向车主发出预警。

搜狗地图表示，引入 AR 技术后，用户可能参与到整个地图的制作过程中，除了获得各种 GPS 数据和传感器数据外，还多了视觉数据，用户在使用 AR 导航过程中能够获取一些基于外界视觉采集的信息。此外，搜狗地图还在与汽车硬件厂商洽谈合作，例如将 AR 技术与 HUD（抬头显示器）相结合。

瑞幸咖啡大涨 7.15% 市值突破 100 亿美元

北京时间 1 月 9 日晚间消息，瑞幸咖啡 (Nasdaq:LK) 开盘之后股价持续上涨。截至北京时间 22 点，上涨 7.15%，市值达 100.23 亿美元。

1 月 8 日，瑞幸咖啡在发布会上推出无人咖啡机 “瑞即购” 和无人售卖机 “瑞划算”，正式进军无人零售。瑞幸咖啡创始人及 CEO 钱治亚表示：“无人零售实际上是瑞幸咖啡无限场景战略的延伸。因为瑞幸咖啡不想卖空间，而是利用无限场景战略给客户随时随地提供可以享用的好咖啡。”

2019 年瑞幸咖啡直营门店达到 4507 家，门店数已经远超星巴克。

苏宁易购布局直播、短视频业务

据 《科创板日报》报道，9 日苏宁易购在答投资者提问时表示，公司前期已经在直播、短视频等相关领域布局。2020 年公司将在直播带货板块持续发力，通过签约及自培养方式丰富主播达人阵营。

消息称快手已经完成春节前达到 3 亿 DAU 的目标

据 《科创板日报》报道，据知情人士透露，快手已经完成此前定下的 2020 年春节之前达到 3 亿 DAU 的目标。实现该目标时间是近两周，原计划是 2020 年春节之前。2019 年 6 月 18 日，快手创始人宿华、程一笑在发给全体员工的内部信中表示，快手将变革组织、优化结构、迭代产品，并明确提出了战斗的第一个目标：2020 年春节之前，3 亿 DAU。