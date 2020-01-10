据 AppleInsider 报道，苹果最新注册的一项与 Apple Pencil 有关的专利显示，未来 Apple Pencil 可能配备更加精细的触敏空间，识别更多手势操作。

这项专利可以让 Apple Pencil 识别用户手指滑动等更多复杂的手势。

此前的一份专利文件显示，苹果未来可能会让 Apple Pencil 帮助创作者更轻松的选取颜色。Apple Pencil 的笔尖和本体之间多出一个可以指示颜色的 “柔性 OLED 显示屏”，用户在设备上选取颜色时，笔尖区域便会显示对应的颜色来提醒用户。

在这之前还有传闻称，Apple Pencil 将提供震动反馈，使绘画、书写体验更接近纸张。由于 Apple Pencil 笔尖材质的关系，目前使用 Apple Pencil 直接在 iPad 的玻璃屏幕上书写也具有一定的阻力，但依然有用户不惜牺牲笔尖寿命采用 “类纸膜” 等办法模拟在真实纸张上的书写体验。

第一代 Apple Pencil 诞生于 2015 年，没有触控快捷键，也不支持无线充电，发布于 2018 年的第二代 Apple Pencil 除了提供上述两项功能，不论是在外观还是握持体验上也有大幅改进。

题图： Mukul Joshi/Unsplash