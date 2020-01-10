GMIC 2020 试图探寻下一个 10 年创新的根源或者说实现 “幂次生长” 的根源。

1 月 8 日，全球移动互联网大会 (Global Mobile Internet Conference，简称 GMIC) 在北京召开了 2020 年启动发布会。长城会 CEO 周昌华、GMIC 项目总监邓书平、 GMIC 内容总编辑宽大同等介绍了大会的相关情况。

GMIC 2020 希望通过链接叠加链接，影响叠加影响，行业叠加行业，跨界共建、共生、共创，探寻新一轮经济浪潮里，一生二、二生三、三生万物，幂次生长的无限可能。因此，GMIC 把 2020 年的主题定为了——“2020 幂次生长”。

此次 GMIC 2020 的峰会扩张到了国家会议中心和北辰洲际酒店的双会场。包括 G20 闭门峰会、全球领袖峰会，以及三大内容板块的行业峰会，分别是 5G&AI&区块链、数字营销&全球化、产业互联网。在行业峰会的内容设置上，将包括 5G 产业峰会、全球区块链峰会、AI 技术峰会、营销增长峰会、全球化峰会、文娱科技峰会、未来教育峰会、生命科学峰会、新消费高峰论坛、产业数字化峰会等。

与此同时，GMIC 2020 为来自全球多个国家和地区的参展企业搭建了 22000 平方米的体验互动区，对照峰会相应设计了 5G、AI、区块链、品牌营销、全球化以及产业互联网等展区。历届 GMIC 的展区数据显示，每一年都有 30000+参展观众，以及 280+的参展企业，其中 33% 海外是展商。比如美国、以色列、俄罗斯、新加坡、印度、阿联酋、香港地区等企业参展团，也将为到场的参会者带来全新的科技互动体验。

另外，在展区 GMIC 2020 还在紧锣密鼓地策划一场最 “秀” 路演——G-SHOW，在 22000 平米的超大展区中为之开辟独立舞台，向全球企业发起众筹，吸引最潮最 IN 的黑科技产品汇集，并有可能吸引网红开展形式多样的线上直播与现场直播路演售卖活动。

GMIC 2020 是 GMIC 即将走过的第 12 年，从 2009 年举办至今，11 年来，GMIC 舞台见证了雷军预言移动互联网崛起、马化腾回应关于微信的一切、霍金谈人工智能等经典时刻。也记录了小米、华为、微博、小鹏汽车等企业的成长轨迹。据透露今年与往年相比，GMIC 有两个最大的两点：

首先，20 个科学家去对话 20 个不同行业的代表，捕捉整个商业社会的未来趋势与当下最新形式的可能性。第二，今年会在全球范围内，评选以 90 后代表为主的新生代，通过 GMIC 的舞台得以展现，去挖掘他们背后的产品逻辑和商业逻辑。

长城会 CEO 周昌华谈到：“我们今年没有做专门的 5G 会场，目前是把 5G 融入到各个分会场里面，比如 5G 加区块链，5G+智能驾驶、5G+医疗等等。今年的大会上，会有 1~2 家的主流厂商会发布 5G 相关的产品”。