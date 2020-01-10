在 CES 上你可以见到很多机器人，但应该没有什么能比 MarsCat 更可爱的了。它是工业机器人初创公司 Elephant Robotics 的新宠物机器人，可完全实现自主运行，并且能够响应抚摸、语音等指令，还能模仿一些猫咪的动作，甚至可以自己玩玩具。实话说，你很难不喜欢它。

MarsCat 的血统有些不寻常，因为 Elephant Robotics 专注于制造所谓的 “协作机器人（cobots）”，即致力于在工厂或装配厂等环境中与人类协同工作的工业机器人。成立于 2016 年的 Elephant 公司已经生产了三款此类协作机器人，并将它们出售给韩国、美国、德国等地的客户。

这款新机器人是为家庭而设计的。MarsCat 是这家初创公司的首个消费类产品，可以明显感觉到，该公司从其在工业机器人领域中的专业知识和经验中获得了极大的收益。举例来说，MarsCat 的腿、尾巴和头部的铰接性很强，它可以坐起来、走路、观察你的动作。这些动作都可以自行完成，而无需额外的指令输入。

当然，你也可以通过编程手段为其加入自定义动作。MarsCat 由 Raspberry Pi（树莓派）驱动，并随附 MarsCat SDK，后者是一个开放式软件开发库，可让你完全控制和编程所有机器人功能。这也使其能成为 STEM 教育与研究的有趣小工具。

MarsCat 目前正在 Kickstarter 上进行众筹，Elephant 已经达成了 2 万美元目标，截稿前已经超过了 10 万美元目标。该公司首席执行官兼联合创始人 Joey Song 表示，计划在 3 月将第一批生产的 MarsCat 交付给用户，因此支持者不用等待太久就能和心爱的机器猫一起玩耍了。首批产品的支持价格为 649 美元（约人民币 4492 元）。不知你怎么想，反正笔者是有些心动了。

via TechCrunch