中国发布首批 14 项 5G 标准 完全接轨全球 5G 标准

中新社北京 1 月 9 日电 “5G 标准发布及产业推动大会”9 日在北京召开，会议举行中国首批 14 项 5G 标准发布仪式。这些 5G 标准涵盖核心网、无线接入网、承载网、天线、终端、安全、电磁兼容等领域，将为 5G 商用提供更好技术支撑。大会由中国通信标准化协会主办。中国通信标准化协会是 3GPP(第三代合作伙伴计划) 的创建者和管理者之一。3GPP 成立于 1998 年，主要负责 5G 全球标准的制定。此次中国发布的 14 项中国 5G 标准完全接轨全球 5G 标准，体现了中国 5G 标准的开放和透明。

蛋壳公寓下周五赴美上市 发行价区间 14.5-16.5 美元

新浪科技讯 北京时间 1 月 10 日早间消息，据外媒消息，蛋壳公寓将于 1 月 17 日，也就是下周五赴美上市，股票代码 DNK。此前蛋壳公寓披露，发行区间设定为 14.5 美元到 16.5 美元之间，拟发售 1060 万股美国存托股票（ADS），每股美国存托股票代表 10 股 A 类普通股。按 IPO 发行价区间的上限计算，蛋壳公寓将通过此次 IPO 交易筹集最多 2.01 亿美元资金。

19 年 12 月 iPhone 在华销售 320 万部 较 18 年大涨

网易科技讯 1 月 10 日消息，据外媒报道，一年前，苹果不得不宣布 iPhone 在中国大陆市场的销量下滑；但一年后的今天，苹果发现 iPhone 的出货量实现了两位数的增长。有数据显示，在 2019 年 12 月的中国大陆市场，iPhone 出货量约为 320 万部，比上年同期的 270 万部增长了 18.7%。据彭博社报道，这些数据是根据中国信息通信研究院 (CAICT) 的数据以及 Android 设备的出货量计算出来的。中国信息通信研究院的数据显示，2019 年 12 月，国内智能手机出货量 2893.1 万部，同比下降 13.7%，占同期手机出货量的 95.0%，其中 Android 手机在智能手机中占比 89.0%。此外，国产品牌手机出货量 2661.3 万部，同比下降 17.3%，占同期手机出货量的 87.4%。

类似支付宝花呗，美团推” 买单”：正常使用不查征信

IT 之家 1 月 10 日消息 据 IT 之家网友反馈，近期美团推出了美团生活费·买单服务，美团买单是一款类似于花呗的产品，此前仅针对部分优质客户开放服务，开通此功能的用户在美团进行支付时，只需选择 “买单” 作为付款方式进行付款，再根据账单在还款日前还款即可。根据网友提供的内容，美团买单可以实现本月买，下月还，零费用。每月 1 号出账，每月 8 号还款。需要注意的是，美团买单是美团旗下金融产品，可用享受 “先消费，后付款” 的支付体验，正常使用不查征信。

瑞幸咖啡连续大涨 2 日 市值首次突破百亿美元

美东时间 9 日周四，在美上市中概股瑞幸咖啡虽然开盘跌近 0.8%，但盘中迅速抹平跌幅转涨，上市 7 个多月来市值首次突破 100 亿美元大关，股价最高涨至 44.90 美元创盘中新高，日内最大涨幅接近 14%，收盘大涨 12.44%，报 44.37 美元，总市值 106.6 亿美元。此前一日、本周三，瑞幸咖啡收涨 12.4%，创 2019 年 11 月 15 日以来最大涨幅，并且时隔四日再创收盘新高。按照以上数据，瑞幸咖啡在中国的门店可能很快超过星巴克。但瑞幸的很多门店是新店，新门店能否实现星巴克那样的同店销售增长有待观察。