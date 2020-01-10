2016 年的盛夏，正在美国硅谷游学的曾尔阳和郭睿看到全球高科技聚集地的建筑与空间环境与当地的高科技气息严重不符，感觉空调寒冷的亚洲同学并无法向建筑物提出实时的异议，电梯等待时间漫长，食堂排队拥挤。从事了 15 年智能楼控的曾尔阳，提出自己正在给腾讯大厦做智能化的相关业务。但这次和以往不同，曾尔阳第一次感受到了腾讯在智慧化上的决心并决定新聘团队参与腾讯的联合研发，问同学郭睿是否感兴趣一起这次二次创业。郭睿曾在投资机构和房地产公司工作，也一直在好奇人花费时间最多的建筑物是否有更聪明的选择，市场规模巨大的房地产行业的科技解决方案到底在哪里。

于是二人热烈地探讨起智慧建筑的发展方向，围绕空间即服务，通过物联网和人工智能的科技手段解决建筑物内各种能源资源的过度浪费，提升建筑物的整体体验，让建筑物更加聪明的服务于人在建筑物里的各种场景。

郭睿：北京大学高级工商管理硕士，武汉大学金融工程学士、计算机双学位，并考取 CFA（特许金融分析师）证书。曾先后任职于四大会计师事务所，控股型私募美元基金投后部门和投资部门，大型金控平台及其资产管理公司，并创办投资基金含章资本，并与多家上市公司深度合作。

曾尔阳：北京大学国家发展研究院 EMBA，中南大学自动化硕士。18 年行业经验，曾创办深圳新基点智能股份有限公司，使公司成为行业顶尖品牌，并登录新三板。联合打造了多个行业标杆级产品，如万达慧云，万科 EBA 等等。

就这样，两人成立了深圳微筑科技有限公司（信云筑），截至目前，公司已获得了中信双创的种子轮融资、天使投资人天使轮投资，目前正在进行 A+轮融资。关于公司规模的愿景，他们希望未来 1 年内成为细分领域行业龙头，具有极强的品牌价值，3 年左右实现上市。

微筑科技拥有唯一在行业大型建筑成功运营不断迭代 AI 人工智能算法超过 2 年的 3D 数字引擎、18 年数据积淀形成的全行业兼容性最高的物联平台、基于全球领先的 AI 技术和深度行业积淀转换的自研应用、一栈式智慧建筑解决方案。

基于自身产品，微筑科技的商业模式包含两类。第一种是基于客户的建筑物或者园区的定位，提供对应的科技化的解决方案。这个里面可能就会涵盖客户在不同场景下的需求。比如客户定位他的建筑物是绿色、节能、环保的，那么我们就会通过数字化产品的排列组合，用软件科技的手段而非大规模采购硬件的手段来实现空间舒适健康、节能增效的需求。这一类商业模式是通过提供科技化的产品来收取客户的服务费和软件工程的费用。

第二种是基于数字化的系统，不断获取更多的数据，数据的积累和迭代并形成更优的科技运营策略。在日常运营中解决空调怎么进行优化，能源怎么进行优化、资产设备如何运维等策略性问题。那么这些策略就会成为我们数字化服务的一部分，公司会通过收取服务费的方式为客户提供智慧能源管理、智慧资产管理等服务。比如针对于某高端酒店的服务，我们会将其亚洲所有的酒店能耗和资产设备的信息数据全部上云，由总部进行统一管理和优化，公司会每年对这些数据进行分析以及再优化策略的定义，并且根据实时数据的变化更加优化我们的模型，这就是日常技服务类的商业模式。

对于智慧建筑，微筑科技认为行业目前处于一个变革期。过去人们对智慧建筑行业的概念都是十多年前的智能建筑的楼控和楼内设备的联动系统，比如说发生火灾后门禁会打开，强调的其实都是单纯的自动化和实时的控制。现在的转变则是，智慧建筑是通过空间即服务的方式，用科技去服务人，而不再仅仅是实现楼内的一些基本功能。所以服务人的过程就需要更多子系统的打通，并且将这些子功能中和人有关的一些反馈积累，通过数据的积累能形成功能的优化策略。过去这么多年，物联网的发展、云服务的发展其实都是在为真正的智慧建筑做储备，不管是数据的储备还是硬件的储备，就是为了现在开始要围绕人的需求，数据的积累，数字化我们生存的空间，通过科技系统产生更大的价值。

微筑在智慧建筑领域行业积淀深厚，样板项目均为行业内顶级的合作伙伴，例如中信、招商局、首钢、腾讯、华为和华润等一系列国家级和地方级央企、顶级的科技公司以及世界五百强企业 CBRE（世邦魏理仕）。

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