一月初的拉斯维加斯，来自世界各地的十几万人涌入这座城市，出现在城市的北部和各大卖场。他们形色匆匆，脖子上挂着绿色带子的牌子，当地人早已司空见惯——规模宏大的 CES（国际消费电子展）人流。

自 2013 年 Oculus 将 Oculus Rift DK1 带到 CES 之后，VR 开始在这里崭露头角。不过，随着时间的发展，人们很快发现这类产品的效果远未达到自己的预期。当资本趋向理性，这个行业从狂热变得冷静起来。

低于 200 美金的云 VR 方案与 5000 美元的装备

“今年明显感觉 B 端内容类的公司增多了，更多的内容类公司加入到这个圈子里，可以更好地促进 VR 的发展”NOLO 的工作人员告诉动点科技。

NOLO 在 CES 展出了 NOLO N2+NOLO CV1 Pro 的 6DoF 云 VR 解决方案。用户只需将自己的手机的放到 NOLO N2 VR 头显内，连接 NOLO CV1 Pro 手柄，借助 5G 网络或者家庭光宽带，即可随时随地的进入云 VR 游戏，开启 6DoF 虚拟世界。此前，具有 6DoF 交互功能的移动 VR 设备均在 400~800 美金。NOLO VR 在今年 CES 发布的全球首个低于 200 美金的云 VR 方案。

动点科技联系到现场工作人员，据介绍：“NOLO 提供的低价格方案也是为了给 VR 用户一个多重的选择，即便是这么低的价格也可以很好的体验 Steam vr 上面的数千款游戏。这个方案主要是用价格低廉的 VR 盒子+NOLO 的 6DoF 定位追踪设备和用户自己的手机，使用我们的软件 NOLO HOME 就可以全沉浸式的体验 6DoFVR。”

除了接地气的 NOLO，也有贵得心疼，售价 5000 美元的 Tesla Suit VR 装备。

英国开发团队 Tesla Studios，最近推出了一款可以让佩戴者感受到虚拟纹理并收集生物特征数据的手套——Teslasuit Glove。

Teslasuit Glove 在 2020 CES 展会上预呈现的产品样式其实和谷逍驰演示的手套大同小异，据悉用户佩戴手套触摸、握持物体时将会记录手部运动、脉搏等生物体征，它们还包括一个脉搏血氧仪，该血氧仪可以收集用户的心率等信息，从而可以间接地测量压力以及体验者其他的身体反应。

此外，手套也可以通过 WiFi 与 Teslasuit 其他设备（全身运动捕捉套装）配合使用，从而完成全身的动作捕捉，以及虚拟现实中的触觉反馈。但是目前尚不知道这款手套的操作精度会是一个什么标准：是像大家所期待的那样达到医疗的水准，还是只能提供一个轮廓的虚拟感受。不过值得一提的是手套的每根手指上的九个电极阵列产生触摸不存在的表面（虚拟世界）的感觉，而塑料外骨骼则产生阻力和振动以模拟与固体物体的相互作用。相比传统 VR 设备更多集中于运动捕捉、提供真实反馈两个方面，Teslasuit 手套支持收集用户数据，因此或许可应用于包括游戏娱乐、培训、医疗、科研等更多领域。

据媒体报道，这一台设备的预售价会在 5000 美元，也就是人民币 35000 左右。在目前情况来看，也就只有医院会购买的力度比较大一些。

5G、轻薄成为 VR 眼镜亮点

5G 是今年 CES 的主题，NOLO 工作人员告诉动点科技：” 在 5G 发展趋势下，VR 是主要应用场景，可以直接推动 5G 的发展，更具具性价比的 VR 设备肯定会使得普通老百姓更能够接受 VR。“

在 NOLO VR 展台的另一面，可以看到华为 VR Glass + NOLO CV1 Air 的眼镜形态 6DoF 云 VR 方案，这套方案是全球首个轻薄眼镜形态的 6DoF 云 VR 方案。用户只需将华为 VR Glass 连接手机，配合 NOLO CV1 Air 交互套件，借助 5G 网络或者家庭光宽带，即能随时随地开启云 VR 的大门。

日本松下的 VR 设备将支持 5G+HDR，用户可通过连接 5G 网络，来观看 VR 影像、球赛，进行虚拟旅行等。

据松下方面透露，这款高清 VR 眼镜由松下与 VR 设备制造商高平电子（Kopin Corporation）合作开发，集合了松下现有产品所使用技术之大成。其中包括一个微型 OLED 面板，Technics 的原始动态驱动器以及一个可创建 “超级单焦点的自然且无失真的图像” 的新光学模块。

松下官方在介绍中表示，与相此前的 VR 设备在体积与重量方面相比，这款 VR 眼镜更为轻便，能够使用最少的硬件提供令人印象深刻的 3D 视觉效果。但目前松下尚未公布该款设备的更多具体参数及产品价格等详细信息，随着 CES 2020 的开始，我们可以期待关于这款 VR 眼镜的更多内容。

除了 5G 之外，轻薄型 VR 眼镜也成为 VR 厂商的亮点。

2019 年下旬，华为发布了颠覆式眼镜形态的 VR 头显——华为 VR Glass，开启了轻薄的 VR 眼镜时代。NOLO VR 也成为了首个为 VR 眼镜形态提供 6DoF 交互设备的厂商。

谈到与华为的合作，NOLO 方面表示：“我们获得了华为的 DFH 认证，作为华为官方标准的配件出现，这个是华为对我们产品的认可，也是一个很好的组合形式。这也就是我们在宣传的另一种形态，轻薄且可以达到全沉浸式的 6DoF VR 游戏体验。是目前市场上最轻便的 6DoF VR 方案。”

三星展示了一款 AR 眼镜，并未正式宣布它是即将上市的产品，甚至没有展示这款 AR 眼镜的具体信息。该 AR 眼镜是在一个名为 Gait Enhancing＆Motivating System（GEMS）（运动分析和培训平台）系统的演示中展现的。

从展示中可以看到演示人员在其腿部和身体周围戴着外骨骼设备，该设备包含锻炼时健康和活动数据的传感器。三星 AR 眼镜属于轻薄型 AR 眼镜，通过使用手势选择锻炼程序，虚拟教练将出现在用户面前。



当前尚未知道该款 AR 眼镜是独立运行还是兼容智能手机。该演示中可以看到演示人员在使用前将电缆从胸前连接到了眼镜，这表明该 AR 眼镜需要外部计算资源和电源。