三十年前，互联网还没有出现。一群涉世未深的年轻人却聚集在硅谷一家叫做通用魔术（General Magic）的公司里开始天马行空般的尝试，创造着属于当今时代的产物：智能手机（当时他们把这种手持设备称为 “个人通讯器”）。结果毫无意外，在那个大哥大还尚未普及的年代，这群魔法师们随后所要面临的自然是现实的冰冷回应。产品失败、团队解散，而后各自回到那段时期应有的轨迹上，直到再次被人揭示，从它曾设想过的一方小小屏幕上向人们讲述着这是一段怎样生不逢时的往事。

通用魔术团队在上个世纪末设计的 “个人通讯器” 原型，到智能手机出现的现在还有很长一段的时间距离

如今我们可以习惯且自然地掏出智能设备进行工作或者生活，这些在以前从未有过的新面孔正不断成为日常的一部分，变得日益不可取代。有人把这种从无到有的根源归结于理想主义，毕竟从当时来看很少有人会去相信将要来临的改变。但如果我们回过头去观望那些想要跨越时代的魔法师们，会惊异的发现今天 iPod、Android、iPhone、Apple Watch···背后都有他们参与或是主导的身影。

所以从今天来看，“个人通讯器” 的失败可以算是一次成功的理想主义吗？

每年都有成千上万家公司成立并且有更多的公司在黎明前夜忽然倒闭。如果你曾看过它们的计划书参与过它们的路演，开拓新的蓝海、探索新的需求、提供新的解决办法···永远是 Facebook、Uber 们的追求。它们声称怀着伟大理想降生，在某个时刻盛极一时，但并不是所有人都能走到最后。无论它们折射出的是积极还是消极的事实，单纯的用成功或者失败去看待这种现象总是很难看到它的全貌。我们可以在 WeWork 成为独角兽时赞叹它的惊人商业模式，但也可以在它上市夭折时质疑它的真实价值。当它们默默无闻时，个人很难感受到它们所要起到的影响。当它们一鸣惊人时，这里的一举一动或许可以牵连到社会动向。

初创公司总是喜欢用创新来形容自身的目标和过程。然而在改变发生之前，这个词语仍然十分遥远。创造、颠覆、重塑，它们立足当下蔑视并挑战一切约定成俗的规则，但大多数挑战者的结局往往是始终不为人知，创新在这里变成了令人谈之色变的象征。随着越来越多的创业者的加入，这个定义正在变得更加清晰。创业不再简单地等同于几个人在车库或者地下室里燃烧青春，创业者在启动项目时则需要更加充分的的准备。现在，无论是怎样的理想主义，都在有更多的人关注。但这也在另一种程度上说明，创新正在变成多数人的事情，结局的背后是更多的身影。

作为一家拥有 200 年历史的消费者健康和家居护理企业，利洁时（Reckitt Benckiser）的使命不仅仅只在于实现自身企业价值，积极承担社会、环境和财务责任，寻找新的方式帮助人们照顾好自己、家人和家庭更是利洁时的不懈追求。

从杜蕾斯到滴露再到美赞臣，利洁时不断陪伴在日常生活中的每一个场景中，并通过创新为人们带来更加美好的体验。这些改变的出现并非偶然，它们来自工作人员的坚持，同时也包含着消费者的期许。现在，这里同样需要你的加入。

本次，利洁时将围绕绝佳两性体验（Best Sex Experience）、非药物诊疗（Drug Free Therapy）、绿色生活-高效安全替代方案（Green Lifestyle -Safe Effective Alternatives）三大赛道，携手动点科技推出 “健康，从创新到手心（Putting health in your hands）” 为主题的初创公司招募活动，共同探索让生活更加健康美好的创新方式。如果贵公司产品或服务可以通过避孕用品和润滑液带来更加愉悦的两性体验、提供非药物介入的手段对疾病进行诊疗管理等操作、或者可以通过无害环保家居用品为人们提供更加绿色健康的生活方式和生活理念，这里将是你向全世界展现创新理念的舞台。

本活动将通过线上申请、项目筛选、现场评选等环节形式评选出三个领域高潜力初创公司，入选公司将有机会与利洁时展开合作，获得来自世界五百强的强大助力。

活动参与流程

申请时间：现在—2020 年 3 月 2 日

参选公司领域方向：

1. 绝佳两性体验（Best Sex Experience）：利用有效避孕方式、润滑液等其他辅助产品，带来更愉悦、更安全、符合各人群需求的两性体验过程；

2. 非药物诊疗（Drug Free Therapy）：提供非药物介入的手段对疾病及其症状进行诊疗管理或数字化替代解决方案；

3. 绿色生活-高效安全替代方案（Green Lifestyle – Safe Effective Alternatives）：通过无害材料、无毒环保家居用品或绿色生活理念为人们提供更加健康、可持续性的生活方式。

奖项设置：本次比赛将从三个赛道中分别选出一支获胜队伍，每支获胜团队将获得 60,000 人民币的现金大奖，更有机会与利洁时展开合作，获得来自世界五百强的强大助力！

参与方式：请登陆官方活动网站 https://rbcompetition.technode.com/了解更多大赛信息，填写相关申请信息。

如需了解更多详情，请联系邮箱：lirui@technode.com