据 Android Central 报道，华为称其折叠屏手机 Mate X 自 11 月份在中国发售以来，每个月卖出的数量为 10 万部。Mate X 目前仅在中国市场销售，价格为 16999 元。

相比之下，三星 Galaxy Fold 的销量要高一些。三星电子首席战略官 Young Sohn 此前错误地表示这款可折叠手机卖出了 100 万部，随后在 CES 2020 上更新了这一数字，称自 9 月发售以来，售出了 “ 40 万至 50 万部”。

Mate X 于去年的 MWC 上亮相，原定于 7 月发售，但为了完善和改进可折叠屏幕，华为推迟了它的上市日期。三星 Galaxy Fold 则遇到了更严重的问题，延期多次。

华为并未公布 Mate X 的其他市场发售日期。Mate X 的升级版有望在今年 3 月登场。

三星与华为是在 2019 年率先将可折叠手机推向市场的两个领先玩家。但其他厂商也并不示弱，比如摩托罗拉就在去年 11 月推出了折叠屏手机 Motorola Razr。联想中国区总裁刘军在 CES 期间表示，支持 5G 的 Motorola Razr 或将于今年第二季度末在中国市场发布。

题图：TechCrunch