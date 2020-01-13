Mac 版微信用户一定遇到过这个问题：对方发来一个小程序，但系统却提示 “收到一个小程序，请在手机上查看”，结果还是要解锁手机来使用。但很快，我们就能在 Mac 微信上直接使用小程序了。

最新测试版微信已经支持在 Mac 上使用微信小程序（via ifanr）。其聊天界面显示的小程序卡片与手机端的类似，打开后右上角同样为靶心式的关闭按钮和 “…” 选单按钮。具体使用方面，小程序支持多开，应用界面与手机端一样，均为竖屏样式，但不支持调整窗口大小。此外，每一个小程序开启后都会进驻 Dock 栏并显示对应的应用图标，但名称均为 “微信”。（是说，以后 Mac 上的部分 app，也要像手机端一样，要被小程序 “取代” 了？）

实际上，Windows 版微信在去年 8 月便已开启 PC 端支持打开小程序新能力测试。简单对比一下，Mac 版微信可通过调用二维码的方式实现直接在电脑端进行支付，而 Windows 版还需要拿出手机扫二维码。两个平台版本的相同点是，小游戏均无法打开，毕竟小游戏主要依靠触摸来操作，对于使用鼠标的电脑端来说不太适合。

目前支持使用小程序的 Mac 版微信还处于测试阶段，如果一切顺利的话很快我们就能用上了。