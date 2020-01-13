一到春节，就是年轻人扎堆消费的时节，定位于年轻人手机的 realme 审时度势带来了 5G 新机。我们一起来看下这款机的主要特点。

先来看产品的外观设计。对于年轻人来说，颜值很关键。realme 真我 X50 的机身设计灵感来源于极地冰川，银色的极地和冰蓝的冰川，光线折射，可以看到具有速度感的奇幻色彩和动感的光纹。机身后盖采用了 3D 热弯工艺的康宁大猩猩 5 代保护玻璃玻璃，硬度可以，小缺点是比较容易留指纹。

机子的手机卡槽设计在了底部，可以正反两面放入，变成双卡双待。另外，realme 真我 X50 搭配了 1216 超线性扬声器，声音洪亮，音质好；支持 DolbyAtmos 杜比全景声，并通过 Hi-Res“小金标” 认证，带来了全新环绕立体声听感。realme 真我 X50 首次尝试侧边指纹识别方案，创新地将指纹识别与边框按键融合，按键宽度仅为 2.4mm。

背部凸起的摄像头就是一个四摄阵列布局。后置采用 6400 万主摄 + 1200 万像素 2 倍长焦镜头 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头的组合。这样的硬件配置可谓同等价位段的豪华套餐。

从拍照效果来看，这组镜头是符合预期的。f/1.8 大光圈，6400 万像素的 6P 镜片摄像头，等效焦段 26mm，可以获得足够大的进光量，即便是在阴天的环境下，也能获得不错的成像样张，同时拍照写入速度快。另一方面，f/2.3 光圈 800 万像素 119°超广角镜头，可以让你拍摄更多风景、建筑、多人合照，同时在畸变方面也控制的不错。在微距方面，AI 能够自动识别，捕捉一些物体细节很方便。

视频拍摄方面，realme 真我 X50 最高支持录制 4K 分辨率的视频，前后摄像头均支持 EIS 视频防抖功能。而通过 OTA 升级之后，UIS 超级防抖 Max 效果会更好一点，技术上采用了广角进行画面裁剪实现，确保了画面的稳定性。

系统及便利性上，秉承了 realme 之前的简约快速风格，系统快捷流畅，不再多说。值得一提的是 realme 真我 X50 的 NFC 功能，用起来很方便。支持 19 种手机公交卡，支持超过 260 个城市的地铁公交，支持物业管理处等写入空白数字门禁卡。

总体来讲，realme 真我 X50 是款适合年轻人的 5G 手机。外观上时尚讨喜，配置上足够旗舰，使用上简单易用。在年轻人关心的充电方面，也颇具诚意，VOOC 闪充和 15W PD 快充组合让游戏和娱乐不再有电量焦虑。