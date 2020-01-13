淘宝成为 2020 春晚独家电商合作伙伴

据封面新闻报道，1 月 11 日，淘宝与央视联合宣布：淘宝成为 2020 春晚独家电商合作伙伴，携手带来春晚史上最大力度的独家电商补贴。

聚划算百亿补贴成为今年淘宝春晚合作中的最大主角。鼠年春晚期间，聚划算百亿补贴将带来 10 亿补贴。此前聚划算百亿补贴曾宣布，整个春节期间的补贴总额达 20 亿；同时，淘宝将在 2020 鼠年春晚期间抽取 5 万名消费者清空购物车，这是 2018 年时首次独家战略合作时清空购物车数量的 50 倍。

中国移动：已有 302 万 5G 套餐客户

日前，据中国移动官方消息显示，目前其 5G 套餐客户发展 302 万户（截至 1 月 7 日），网内激活 5G 手机 380 万台，占比 69%；5G 特色业务累计体验用户超 1 亿。

中国移动表示，2020 年将持续推进 “5G+” 计划，培育 5G 新价值。争取发展 1 亿 5G 套餐用户和 5000 万个 5G 钱包客户，新增 1 亿部 5G 手机终端。

具体到 5G 网络建设上，中国移动指出，2019 年建设超过 5 万个基站，而今年的目标是，力争在 2020 年第四季度实现 5G SA 独立组网商用，并且要在全国地级以上城市建设 5G 网络（340 个城市以上），加快 NSA 向 SA 的目标演进。