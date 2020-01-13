淘宝成为 2020 春晚独家电商合作伙伴
据封面新闻报道，1 月 11 日，淘宝与央视联合宣布：淘宝成为 2020 春晚独家电商合作伙伴，携手带来春晚史上最大力度的独家电商补贴。
聚划算百亿补贴成为今年淘宝春晚合作中的最大主角。鼠年春晚期间，聚划算百亿补贴将带来 10 亿补贴。此前聚划算百亿补贴曾宣布，整个春节期间的补贴总额达 20 亿；同时，淘宝将在 2020 鼠年春晚期间抽取 5 万名消费者清空购物车，这是 2018 年时首次独家战略合作时清空购物车数量的 50 倍。
中国移动：已有 302 万 5G 套餐客户
日前，据中国移动官方消息显示，目前其 5G 套餐客户发展 302 万户（截至 1 月 7 日），网内激活 5G 手机 380 万台，占比 69%；5G 特色业务累计体验用户超 1 亿。
中国移动表示，2020 年将持续推进 “5G+” 计划，培育 5G 新价值。争取发展 1 亿 5G 套餐用户和 5000 万个 5G 钱包客户，新增 1 亿部 5G 手机终端。
具体到 5G 网络建设上，中国移动指出，2019 年建设超过 5 万个基站，而今年的目标是，力争在 2020 年第四季度实现 5G SA 独立组网商用，并且要在全国地级以上城市建设 5G 网络（340 个城市以上），加快 NSA 向 SA 的目标演进。
蔚来汽车今年将推出 BAAS 电池服务理念
据新京报报道，在中国电动汽车百人会论坛（2020）上，蔚来汽车创始人、董事长、CEO 李斌表示，今年蔚来将推出全新的 “Battery as a service”（BAAS）电池服务理念。
据悉，蔚来汽车今年将提出全新的服务理念——Battery as a service（BAAS），把电池当成服务来推。李斌表示：“2018 年上市的时候就推电池租用方案，后来又推电池升级方案，比如今年从 70 度电到 100 度电，每个月付 1280 元，一天付 66 元，按需升级。总体来讲，一切都要从用户体验出发，我们认为基于换电的一个车电分离方案，能给用户带来非常多的好处，可充、可换、可升级、梯次利用，把电池这个资产按照一个资产去让用户来租用。”
ofo 创始人戴威退出其控股公司法定代表人及高管
据天眼查数据显示，1 月 10 日，北京拜克洛克技术服务有限公司发生工商变更，ofo 创始人戴威退出法定代表人、执行董事和经理，由朱爱莲接任。此外，张巳丁退出监事，由袁雪云接任。
北京拜克洛克技术服务有限公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 100 万人民币，戴威持有该公司 70% 的股份，为公司最大股东；联合创始人杨品杰和于信分别持股 20% 和 10%，为公司第二和第三大股东。
2019 年我国新能源汽车产销量超过 120 万辆
据央视财经报道，日前，工业和信息化部部长苗圩，在中国电动汽车百人会论坛（2020）上表示，2019 年我国新能源汽车产销量超过 120 万辆，新能源汽车长期向好的发展态势没有改变。
他表示，我国汽车产业发展进入了调整期。2019 年，受宏观经济压力较大、国五燃油车降价挤出效应、相关支持政策退坡等多重因素叠加影响，我国新能源汽车产销出现下滑，但全年产销仍超过 120 万辆，保持全球领先地位。
苗圩表示，自 2019 年 11 月起新能源汽车产销量已逐步恢复到补贴退坡前的平均水平，呈现出向好迹象。与此同时，新能源汽车产品品质显著提升，中高端车型市场份额不断提高，产业结构持续优化。