2020 年 1 月 11 日，由腾讯研究院主办的第三届 “科技向善” 年度论坛在北京举办，今年是腾讯 “科技向善” 的大会的第三年，主题是「千里之行·Action Now」。

11 月 11 日， 腾讯公司 21 周年之际，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、腾讯总裁刘炽平及全体总裁办向员工发出全员邮件，正式公布腾讯全新的使命愿景为 “用户为本，科技向善”，并将公司公司价值观更新为：“正直、进取、协作、创造”。

公开信中提到：“科技本身力量巨大，科技发展日益迅猛，如何善用科技，将极大程度上影响到人类社会的福祉。”

科技向善是一种产品能力

腾讯创始人之一，前 CTO 张志东谈到：“科技向善是一种产品能力，是一种产品机会，是所有科技类企业和组织都可以思考和实践的。”

演讲中，张志东介绍了四个案例：与中年大叔约定时长的棋牌 App 天天象棋、外卖 App 的无餐具选项、让孩子从玩乐中创造和协作的 Scratch、用一块平板改变监狱的 APDS 和 EDOVO。四个案例涵盖了人们日常生活与学习几个方面。

中年大叔因沉迷于象棋游戏影响了身体健康，家人与天天象棋团队沟通后，游戏团队找到一个方法， 后台计算出来连续下棋时间很长的疲劳度高的用户，在产品里引导用户自己设立一些健康约定， 以及在连续若干局棋之后，加入强制小休。

外卖行业的兴盛发展，给商户的生意扩展和消费者生活都带来了很大便利， 同时也加剧了垃圾处理的压力。外卖行业需要餐具，餐盒，包装袋，也就成为一个环保课题。2017 年下半年，美团提出了一个【青山计划】， 鼓励用户用自家餐具，减少一次性的餐具使用，致力于优化外卖行业的环保课题。

Scratch 一个给全世界的少年儿童的免费的可视化的编程，通过编程来表达自己的平台，启发孩子们创造性思考和合作能力。2007 年发布 Scratch 1.0，2013 年发布 2.0， 2019 年发布 3.0， 历经 12 年的发展，在 Scratch 社区注册用户约 5000 万，分布在过百个国家，被翻译成 50 种语言。

APDS（American Prison Data Systems，www.apdscorporate.com）成立于 2012 年， 2015 年认证为 B-Corp 企业（*参见注释）。Edovo（www.edovo.com ) 则成立于 2014 年。这两家公司，均是主张希望通过科技帮助监狱成为数字教育的场所。两家的平板，均使用了稳固的橡胶保护套，避免犯人相互伤害。以及采用了增强安全监督的定制操作系统，并有全程监控。

APDS 服务覆盖美国 17 个洲，为 66 家监狱提供服务。截止 2108 年里，有超过 11000 名囚犯正在使用他们的系统，累计使用平板使用时长超过 400 万小时。Edovo 给美国十多个洲的监狱提供服务，超过 140000 名使用者在上面完成了 100 万小时的教育课程。当囚犯出狱之后，还可以继续使用 EdovoGo 的延伸服务，继续进行教育课程。

正如张志东所说：“这四个案例，组织方式各自不同，但都有一些相同的特点， 都是尝试用科技和产品来帮助解决社会问题。在科技帮助社会的议题上面，无论是中国的企业还是海外的企业，无论是 NGO 还是新型的创新企业，都有许多相互交流和相互鼓励的意义。”

科技向善是一种时代命题

《千里之行·科技向善白皮书 2020》指出：“在过去，科技向善是愿景，是思想，是理念。在未来，科技向善是实践，是创新、是产品，是解决方案。”

自从 2018 年腾讯启动 “科技向善” 大会，以 “过载” 为主题，谈论了科技产品在带给人们生活便利的同时，时间碎片化，社交焦虑、信息爆炸让用户进入了信息过载的状态，从而造成了一定负担。

2019 年 5 月 6 日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾首次在公开场合谈到公司的新愿景和使命，“我们希望’ 科技向善’ 成为未来腾讯愿景与使命的一部分。我们相信，科技能够造福人类；人类应该善用科技，避免滥用，杜绝恶用；科技应该努力去解决自身发展带来的社会问题。”

在今年 “千里之行” 的主题中，更加明确的提出，科技向善是产品实践，而非姿态立场。正如腾讯高级副总裁郭凯天说：“科技向善成为腾讯新愿景使命，只是千里之行的第一步。今天提科技向善，是把它当作是一个路标，而非目标，我们的最终目标是建立一个普遍、普惠和普世的数字社会。