三星新旗舰手机命名 Galaxy S20，一次跳跃十代

腾讯科技讯 之前，韩国三星电子已经发布了邀请函，准备在二月份举行春季新产品发布会，其中一个主角将是每年春季发布的 Galaxy S 系列最新款旗舰手机。按照惯例，三星电子这款手机的名字应该是 Galaxy S11，然而据外媒最新消息，最近网络上流出的照片显示，三星电子这款新手机被命名为 Galaxy S20，在 S10 的基础上整整跳跃了十个代次。三星 Galaxy S20 的显示屏比以前的型号小，并且似乎选择了 2.5D 玻璃而不是通常的曲面玻璃。业内消息称，这款手机配有 1200 万像素的主摄像头，以及超宽的远距镜头，或许还有一个微距镜头。

马云 HHB 酒吧开业：胡海泉、薇娅等出席 HHB=还花呗？

自从马云卸任阿里巴巴集团董事局主席一职后，马云上海的平头哥酒吧也开业了，当晚胡海泉、薇娅等人都出席了开业仪式。马云先前在杭州 “HHB 音乐酒吧” 开业仪式致辞中曾表示：自己想搞一个给大家能够提供好酒、好音乐、好朋友的地方，不以赚钱为目的。据了解，“HHB” 有两重含义，一是 HappyHoneyBadger(快乐的平头哥)；二是 Healthy&HappinessBar(健康和快乐的酒吧)。但网友们则调侃马云的 HHB 酒吧是英文缩写，意为 “还花呗”。

SpaceX 将于 18 日进行载人飞船首飞前最后一次重大测试

1 月 13 日消息，据 Space 报道，SpaceX 计划将于 1 月 18 日进行载人飞船最后一项技术测试：发射任务中止和宇航员紧急逃生。如果一切顺利，第一次载人将会在今年初实现。SpaceX 公司旗下拥有 Crew Dragon，其中载货版本的龙飞船被称为 “龙一飞船”，载人版本则被称为 “龙二飞船”。早前，美国宇航局已经授予 SpaceX 公司价值 20 多亿美元的合同，未来完成特定次数的宇航员接送任务。SpaceX 表示，如果在火箭上升阶段出现问题，试运行测试将检查飞船能否将船员带到安全的地方。

微软与三星合作 共同开发智能手机对讲机功能

新浪科技讯 北京时间 1 月 13 日早间消息，据国外媒体报道，三星在上周日推出了 Galaxy XCover Pro，这是一部带有对讲机按钮的智能手机，它可以通过微软的 Teams 应用发起语音对讲。这是微软和三星两家巨头共同开发的功能，其目的是让更多的员工使用这项技术。很长时间以前，微软也曾有过打入移动硬件市场的雄心，2013 年，他们收购了诺基亚的设备和服务业务。但是几年之后微软放弃了这一计划。去年 8 月，微软和三星表示，三星设备将会整合微软的 Outlook 等服务。

14 亿奖金激励员工！京东零售宣布 2020 年高投入加薪

网易科技讯 1 月 12 日消息，在 2019 年度京东零售表彰大会上，京东零售集团 CEO 徐雷表示，“2020 年京东零售的主基调是 ‘有质量的加速增长’。不成长便退场，加速是我们的必然选择。2020 年，京东零售将在交易额、收入、用户、利润这四大核心指标上均实现加速增长。” 与此同时，他还宣布京东零售 2020 年的加薪资源还将持续高投入。加薪比例将达到行业平均水平的 2 倍，其中，年轻人才的加薪比例更将达到行业 3 倍。此外，还将投入 14 亿元奖金用于激励优秀员工。