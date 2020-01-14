看起来华为希望加大力度发展云与 AI 业务。根据第一财经的报道，华为最近调整了组织构架，将 Cloud&AI BU 升级为 Cloud&AI BG（事业群）。此前，华为拥有运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 三大 BG，以及 Cloud&AI 产品与服务 BU、智能汽车解决方案 BU 两大 BU。此次调整使得 Cloud&AI 成为华为的第四大事业群。

此外，根据华为最近公布的人事任命文件，华为公司高级副总裁、Cloud&AI 产品与服务总裁侯金龙成为 Cloud&AI BG 总裁，彭中阳任企业 BG 总裁，原企业 BG 总裁阎力大调任 B 类国家管理部总裁。吴伟涛任公司总干部部副部长，刘宏云增任东南亚地区部总裁。

华为在 2018 年年底对 “ICT 基础设施业务” 进行了组织架构的重组和优化，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT 等产业重组为 “计算与云” 产业群，并在此基础上组建了 “Cloud&AI 产品与服务”。2019 年第一季度，华为又将 IoT、私有云团队合入 Cloud BU。

华为轮值董事长徐直军在 2019 年最后一天发布新年致辞，称“在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值，预计全年实现销售收入超过 8500 亿人民币，同比增长 18% 左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。”