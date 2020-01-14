南京开为科技是一家人工智能明星企业，主打产品 “梦之屏” 面向线下零售。梦之屏搭载了丰富的能力和模块，致力于通过人脸识别会员、电子海报、支付等能力赋能给商家，同时通过新型互动广告+精准推荐成为精准互动媒体来赋能品牌。一句话来概括，那就是新零售场景下 AI 和大数据驱动的精准互动媒体。

开为科技创始团队毕业于加州大学伯克利、杜克大学、苏黎世联邦理工等名校。团队目前 50 人左右，核心成员来自微软、领英、京东、苏宁、海鼎、海尔、小蚁、美邦、美团等零售企业。创始人杨通，加州大学伯克利分校高荣誉毕业生，师从 2 位图灵奖获得者。曾任职于微软总部，LinkedIn, 连续创业者，获得 IDG、金沙江等一线基金的投资。2016 年创办开为科技，致力于用 AI 和大数据赋能零售。

杨通先后两次创业。第一次是在 2014 年，他闯入互联网社交领域，项目曾获 IDG 数百万美金投资。第二次他根据自身团队属性，选择了机器视觉在新零售上面的应用。他确定机器视觉新零售将会是一个巨大市场，以人脸为 ID，实现更加便捷的支付，这是必然趋势。由于零售领域还未有巨头，他希望在既有市场上，更好地连接商家和顾客，通过结构化数据的采集和分析，让消费体验更温暖。

面对行业趋势与痛点，开为科技总结了以下几点：

零售行业趋势

–市场总共有 700 多万家零售门店，连锁便利店以 20%/年速度增长

–以 FacdID 为基础连接多方消费者的数据中台，已成为零售业数字化变革的关键

–通路营销（Trade Marketing）正在兴起 快消品通路营销年预算 1000 亿+

行业痛点

–传统零售门店信息化建设水平低， 人、货、场数据不全或互不关联。

–现有门店系统多且不兼容，消费者数据与其交易数据不对应，缺乏完整消费者画像和行为洞察，无法发挥数据价值。

–线下品牌广告无法精准投放, 缺少互动与交易转化能力。

面对以上的形势，开为科技主要服务于零售与品牌。通过梦之屏，为品牌带来不一样的品牌曝光、通过人工智能和新的促销方式为品牌做精准营销、针对每次营销活动会为品牌提供一份受众人群的分析报告。开为针对不同的合作品牌定制不同的 AR 特效，贴片广告，语音等宣传内容，在线下门店，堆头等多个梦之屏落地地点为品牌进行宣传，同时，开为还可以为品牌提供销售数据，利用大数据为品牌分析品牌产品受众，隐藏顾客畅销/滞销原因，助力品牌销售。

开为科技将为商家带来了门店数字化改造、提供一些运营工具和管理后台协助门店进行管理和会员运营能力、通过品牌的营销活动进一步提高门店的收入。大部分的零售店宣传效率低下，会员转化率，保留率低，举办活动花销大，成效低。开为梦之屏为零售商提供便捷的刷脸支付，AR 互动等精彩玩法，吸引顾客眼球；开为大数据看板助力便利店做到千人千面，精准营销，微信小程序针对客户消费习惯，精准推送优惠券，为店家建立’Face ID+微信 ID+手机号’ 的会员体系。

作为品牌与门店的连接人，开为可以为双方带来合作的机会，通过门店开展品牌活动，借助梦之屏，活动将会高效开展，梦之屏拥有远超传统零售方式的开展，宣传效率，同时，梦之屏刷脸支付，快速核销的功能也可以为顾客带来远超传统零售的便捷体验，借助梦之屏，活动可以以惊人的效率展开。门店在这个过程中可以得到效率，利益以及大量的会员，品牌则可以得到粉丝人气，知名度以及销量，实现共赢。

开为科技计划在 2019 年底实现 1W 台屏幕落地，未来五年内成为中国最大 Face ID 数据中台，公司目前已获得金沙江创投等一线基金数百万美元 A 轮融资，A+轮融资也即将公布。

目前，开为人脸检测在国内同行中拥有适应性强、准确率高（LFW 99.7%）、识别速度快、不限人脸数等优势。即将上线的人脸比对新模型在国内同行中拥有零售环境下最高的比对准确率。开为的人脸搜索技术反馈速度快，会员人脸从识别到搜索到比对反馈，总耗时在 300ms 以内。同时，梦之屏支持多人同时使用。在相较同行有着优势的基础上，开为还拥有强大的研发团队和超高的研发投入，开为团队均来自于伯克利大学、东南大学等国际国内知名院校，并且，开为 30% 的经费被用于研发升级，力求突破。

了解更多活动信息或榜单提名请点击进入 ChinaBang2020 官方网站