当前，苹果正在进行另一场设备加密斗争（美国政府要求苹果解锁一名枪手的 iPhone），微软首席执行官 Satya Nadella 日前就加密问题提出了自己的观点。在一场媒体会议上，Nadella 重申了公司对加密后门的反对，但表示将来会为法律和技术解决方案提供试探性支持。

“我认为后门是一个糟糕的主意，这不是解决问题的办法，” Nadella 说。“我们一直说我们关心这两件事：隐私和国家安全。我们需要民主中的一些法律和技术解决方案，来将这两项都作为优先事项。”

Nadella 表达了他对密钥托管系统的支持，研究人员曾提出过该系统的版本。

2016 年的圣贝纳迪诺枪击案发生之后，苹果设备的加密系统首次成为了争议点。这起枪击案引发了一系列激烈的法律诉讼，调查人员希望迫使苹果解锁犯罪嫌疑人的 iPhone，但这场法律争端最终以僵局告终。最近彭萨科拉海军基地发生的枪击案，可能会引发另一场法律斗争。这起事件已被联邦调查局定性为恐怖行为。但与袭击者有关的两部手机目前仍处于加密状态，调查人员无法访问其中的数据。

针对这起事件，Nadella 并没有简单地说，在这种情况下公司永远无法提供数据。“我们不能在所有方面采取强硬立场……[但是，如果他们] 要求我提供后门，我会说不。” Nadella 表示，“我希望在我们的民主制度中，这些都是可以通过立法获取到解决方案的事情。”

这比微软在 2016 年圣贝纳迪诺案中的态度要温和得多。当时，微软对苹果在此案中的立场表示 “全心全意” 的支持，并与苹果一同反对在庭审后提出的关于设备加密的法案。