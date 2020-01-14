“智慧餐厅” 已成为餐饮行业近两年的热门词。刚刚上市不久的传统火锅 “老大哥” 海底捞正是这一次餐饮智能化潮流的推动者。

擎朗智能是一家专注普及室内无人配送机器人解决方案服务商，产品主要应用于餐厅、酒店、商场、商务办公、展馆、KTV、社区等多个领域，还可以负责外卖、快递无人配送、医院药品配送。目前，公司已经成功服务餐厅、酒店各类商户上千家，落地机器人产品近千台，运行达 50 万+公里，服务人次达 2000 万人次；足迹遍布全国 400+个城市，还进入加拿大、美国、西班牙、德国、意大利、韩国、新加坡等海外市场。

擎朗智能 创始人兼 CEO 李通认为：“现在处于一个弱人工智能时代，强交互是很困难的，这个时间节点，市场需要真正有用的机器人，也就是功能性机器人。”

在这样的大背景之下，擎朗智能发现适合功能性机器人的工作基本有三个特点：一是专职性，这个工作需要人专职来做。二是高频，一定是频次高、速度快、效率高的工作。比如餐厅的传菜员，酒店送货、快递、外卖员等每天都在高频跑腿的岗位，包括医院设备配送，大型公共场所的清扫，包括保安巡逻，这些场景都是一个非常实用的，可以落地的场景。

但李通认为，落地是一回事，规模化普及又是另一回事。“以租赁为主，以运营为核心，是未来商业环境室内无人配送机器人加速规模化普及的趋势 。” 李通说，用这样的方法，擎朗智能已经普及了数千台机器人在各种大小餐厅当中。

根据实际场景擎朗智能，将室内无人配送机器人普及需经受的考验总结为四点：

1. 场景。室内无人配送机器人需要解决商家的问题，因此产品一定要跟场景深结合，才能满足用户需求。

2. 运行。服务行业一个挑战就是机器人需要与人共存。首先要保证在公共场合不会给人带来伤害。其次它还要稳定，不能出现软硬件故障。

3. 价值。室内无人配送机器人一定需要为用户带来收益。

4. 成本。室内无人配送机器人的成本要低于人力成本。

擎朗智能 CEO 李通师从中科院院士、IEEE Fellow 程时杰教授，曾在微软亚洲工程院 Incubation Team，参与微软机器人操作系统项目 Robotic Studio 软件开发。公司成立 9 年，一直从事机器人产品研发和销售，有长期机器人产品销售盈利经验，专注于商用智能服务机器人技术与场景落地，是十余年机器人行业发展的探索者。

深耕行业九年，擎朗智能已积累多个成功落地案例，比如餐饮领域的海底捞、呷哺呷哺、四川香天下、重庆高老九、巴奴火锅、望湘园、避风塘，商超、百货领域银泰百货，长泰广场及互联网巨头美团智慧餐厅、口碑智慧餐厅等；商超、百货领域的长泰广场、广州百信、银泰百货等；互联网巨头美团智慧餐厅、口碑智慧餐厅、二维火等。

擎朗智能已经于 2016 年获得了来自云启资本、远望资本的 A 轮融资。

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